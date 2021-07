VÍDEO: EEUU.- Biden tilda la recuperación económica de Estados Unidos como "un progreso histórico"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha catalogado como "un proceso histórico" el ritmo de recuperación económica del país tras la crisis derivada de la COVID-19 al haber sumado 850.000 nuevos empleos en el mes de junio.



"Este es un progreso histórico. Sacar a nuestra economía de la peor crisis en 100 años. Impulsado en parte por nuestro increíble progreso en la vacunación de nuestra nación y hacer retroceder la pandemia", ha expresado Biden este viernes desde la Casa Blanca.



La economía estadounidense ha sumado muchos más puestos de trabajo de los que los expertos en economía podrían esperar, según CNN, de tal forma que las cifras de empleo son una señal de que el crecimiento en materia laboral del país se está acelerando a la par que Estados Unidos se recupera de la pandemia de coronavirus.



Por sectores, el ocio ha sido el que más puestos ha añadido, con 343.000 nuevos empleos, más de la mitad de ellos en restaurantes y bares.



En base a esto, el presidente estadounidense ha reafirmado su intención de aprobar un plan de, aproximadamente, un billón de dólares (más de 824 millones de euros), así como una nueva medida en materia de seguridad social.



"Tenemos la oportunidad de aprovechar este impulso económico de los primeros meses de mi administración, no solo para reconstruir, sino reconstruir mejor (...) Estamos en el camino correcto, nuestro plan está funcionando y no vamos a ceder ahora", ha aseverado el presidente estadounidense.



Así, Biden ha relacionado la recuperación económica del país con su Plan de Rescate y el gran paquete de ayudas de emergencia contra la COVID-19 dotado con 1,9 billones de dólares (cerca de 1,6 billones de euros), en el que se incluían cheques individuales de 1.400 dólares (1.175 euros), mayores subsidios por desempleo y fondos para aumentar la distribución de las vacunas y para la reapertura de escuelas.



"En su momento la gente cuestionó si debíamos hacer eso o no", ha recordado el mandatario, quien ha reivindicado su compromiso de hacer que la recuperación de Estados Unidos sea "de abajo hacia arriba, y del centro hacia afuera".



"Más empleos, mejores salarios. Esa es una buena combinación", ha añadido Biden para zanjar asegurando que la economía del país "está en movimiento".



