UE/EEUU.- La UE aplaude la "prometedora" moratoria declarada por EEUU sobre las ejecuciones federales

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha declarado este sábado su satisfacción sobre la moratoria declarada esta semana por Estados Unidos sobre las ejecuciones federales en el país como un "primer paso prometedor" hacia la abolición total de la pena de muerte.



El Departamento de Justicia publicó la suspensión de estas ejecuciones -- no relacionadas con las decididas por cada estado en particular -- el jueves al denunciar su "arbitrariedad" e "impacto desproporcionado en las personas de color", un cambio drástico respecto al anterior gobierno del republicano Donald Trump.



Así pues, la Unión Europea "acoge con satisfacción el anuncio" como "un primer paso prometedor que esperamos que ponga fin definitivamente a esta práctica a nivel federal y allane el camino para la abolición nacional de la pena capital en los Estados Unidos".



"La Unión Europea se opone firmemente a la pena de muerte en todo momento y en todas las circunstancias. Es un castigo cruel e inhumano, que no actúa como disuasivo del delito y representa una negación inaceptable de la dignidad e integridad humanas", añade el servicio de acción exterior de la UE en su comunicado.