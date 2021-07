Tenis.-Tenis/Wimbledon.- Badosa remonta a Linette y se mete en octavos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los octavos de final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de remontar y vencer este sábado a la polaca Magda Linette (5-7, 6-2, 6-4), y se enfrentará a la checa Karolina Muchova por un puesto en cuartos.



Badosa, número 33 del ranking WTA, arrancó la contienda con una rotura que le permitió marchar por delante todo el encuentro hasta la aparición de la lluvia tras finalizar el octavo juego (5-3). El largo parón, en cambio, no sentó excesivamente bien a la catalana, que vio cómo Linette ganaba cuatro juegos consecutivos para llevarse la manga.



Sin embargo, el contratiempo no le pasó factura y abrió hueco en el segundo set (4-0), que consiguió llevarse en su quinta oportunidad para igualar el partido. Todo tuvo que decidirse en un tercer parcial en el que se encontró pronto con un 3-0 en contra que se vio obligada a remontar.



Con oficio y mucho más sólida desde el fondo de la pista, Badosa logró un 'break' en el quinto juego que le permitió equilibrar el duelo. Después de dos bolas de rotura desperdiciadas, no falló en la tercera, en el noveno juego, vital para poder cerrar el encuentro a su favor tras dos horas y 24 minutos de juego.



Ahora, se verá las caras en semifinales con la checa Karolina Muchova, número 22 del mundo, que pasó menos apuros este sábado para dejar fuera de concurso a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 19 del ranking WTA, en dos sets (7-5, 6-3).