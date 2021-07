Tenis.-AMP.- Tenis/Wimbledon.- Federer, a la segunda semana y Kyrgios se retira por lesión en Wimbledon

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El tenista suizo Roger Federer selló su pase a octavos de final en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, al superar este sábado al británico Cameron Norrie, mientras que el australiano Nick Kyrgios se tuvo que retirar por lesión.



El ocho veces campeón en la hierba londinenses se impuso por 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 en la pista Central del All England Club, para ser el jugador más mayor, casi 40 años, en alcanzar la segunda semana en Wimbledon desde Ken Rosewall (40) en 1975. Fue la victoria 1.250 para un Federer que ahora se medirá con el italiano Lorenzo Sonego.



Pese al poco rodaje no solo esta temporada sino en los últimos dos años, Federer sigue dejando buenas sensaciones mientras avanza en el All England Tennis Club. Norrie plantó cara en el tercer set, pero el suizo cortó la emoción por lo sano en el cuarto parcial, llegando por 18ª ocasión, un récord, a cuarta ronda.



Mientras, otra de las sensaciones en Londres como Nick Kyrgios se tuvo que despedir por una lesión abdominal durante su partido con Felix Auger-Aliassime, tras un 2-6, 6-1. El australiano, en el dobles mixto con Venus Williams, apenas completó el set y vio truncadas quizá sus semanas favoritas de la temporada.



El canadiense, por primera vez en cuarta ronda, se medirá ahora con el alemán Alexander Zverev, candidato importante al título que se deshizo de Taylor Fritz en un duro encuentro (6-7(3), 6-4, 6-3, 7-6(4)). De momento, para aspirar a metas mayores, el cuarto cabeza de serie tendrá que superar su tope en Wimbledon, estos octavos.



Además, el segundo cabeza de serie, Daniil Medvedev, tuvo que sudar para saber lo que es por primera vez estar en la segunda semana de Wimbledon ante el croata Marin Cilic (6-7(3), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2). El ruso dio la vuelta al partido tras ir dos sets abajo y para citarse con el polaco Hubert Hurkacz en octavos.