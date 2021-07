Suecia.- Un ataque informático obliga al cierre temporal de una de las principales cadenas de supermercados de Suecia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Un ataque informático ha obligado este sábado al cierre temporal de todas las tiendas de la cadena de supermercados más grande de Suecia, Coop, en un asalto que el Gobierno sueco ha descrito como "muy peligroso" mientras investiga las causas exactas del incidente.



La cadena de supermercados no se considera un objetivo concreto del ataque, que podría estar relacionado con otro asalto, todavía a mayor escala, contra el proveedor de software conocido como Kaseya, cuyos productos son ampliamente utilizados por las empresas de gestión informática y otros ámbitos, según una alerta de la firma especializada en seguridad informática Huntress Labs.



Este ataque, del que se ha informado en las últimas horas, ha afectado a casi un millar de pequeñas y medianas empresas estadounidenses, y fuentes consultadas por la cadena sueca SVT, como el responsable de la firma de servicios informáticos Visma Esscom, Fabian Mogren, apuntan a que podría existir un vínculo, aunque de momento Kaseya no ve relación entre ambos incidentes.



El objetivo de este ataque, según Mogren, no es acceder a datos personales, sino sabotear y obstaculizar el funcionamiento de la computadora donde está instalado el software. "Lo que ha afectado a nuestros clientes son los sistemas de caja registradora individuales que no contienen nada y ahora estamos buscando formas de reinstalar las máquinas", ha indicado.



El ministro de Defensa sueco, Peter Hultqvist, ha descrito el ataque como "muy peligroso" porque "alcanza a sectores como el de la seguridad alimentaria", y otros aspectos básicos. "Hoy somos muy dependientes de este tipo de tecnología y por supuesto se da el caso de que un antagonista, independientemente de los antecedentes que tenga, está preparado para utilizar este tipo de método", ha indicado.