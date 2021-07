Sudáfrica.- El Constitucional sudafricano da una nueva oportunidad a Zuma para apelar su condena por desacato

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Sudáfrica atenderá una petición del expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma para anular su condena a 15 meses de cárcel por desacato, según el dictamen recogido este sábado por la cadena sudafricana SABC.



El pasado 29 de junio, el propio Constitucional declaró culpable a Zuma de ignorar una orden para comparecer ante un panel judicial que investiga las denuncias de corrupción presentadas contra él durante sus nueve años de mandato al frente del país.



En el mismo dictamen, el tribunal dio a Zuma cinco días para entregarse a las autoridades y comenzar a cumplir su condena.



Ahora, y según la nueva decisión, el secretario en funciones del tribunal, Dunisani Mathib, ha indicado que la corte atenderá la solicitud de Zuma el próximo 12 de julio.



Ello implicará que Zuma ya no tendrá que entregarse el domingo como estaba programado, aunque el tribunal no ha emitido instrucciones específicas al respecto.



Zuma, de 79 años, argumenta que su vida podría correr peligro en la cárcel por su avanzada edad y mala salud, y había aducido que no había tenido oportunidad de argumentar para mitigar la sentencia.