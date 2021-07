Siria.- Irán niega toda vinculación con los últimos ataques a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria

December 2, 2018 - Iraq: A U.S. Army Soldier assigned to the 3rd Cavalry Regiment loads propellant into the M777 Howitzer during a fire mission in Southwest Asia. 3rd Cav. Regt. is part of Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve, supporting the Syrian Democratic Forces as they clear the last remaining pockets of ISIS from the Middle Euphrates River Valley and prevent them from fleeing into Iraq. In conjunction with partner forces, Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve defeats ISIS in designated areas of Iraq and Syria and sets conditions for follow-on operations to increase regional stability. (Mikki L. Sprenkle/US Army/Polaris)



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Majid Tajt Ravanchi, ha rechazado en nombre de su país cualquier implicación en los ataques de principios de esta semana a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria después de que Washington informara al Consejo de Seguridad de la ONU de que había bombardeado a milicias respaldadas por la república islámica en represalia por asaltos contra sus tropas.



"He dejado muy claro que la República Islámica de Irán no ha estado involucrada, directa o indirectamente, en cualquier ataque armado de cualquier entidad o individuo contra personal o instalaciones de Estados Unidos", ha manifestado el enviado permanente ante la ONU en una carta entregada al máximo órgano ejecutivo de la organización internacional.



Tropas estadounidenses en Siria fueron atacadas este lunes en uno de los campos petroleros más importantes del este del país, donde también hay presencia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en lo que se supone un ataque en respuesta a los bombardeos de Washington contra milicias proiraníes.



Según Estados Unidos, esta ofensiva sería obra de las milicias proiraníes presentes en la zona en posible represalia por los bombardeos ejecutados el domingo por Estados Unidos contra objetivos de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias progubernamentales apoyadas por Irán, en la frontera entre Irak y Siria, lo que ha dejado al menos siete muertos.



El enviado aprovechó además para condenar los ataques estadounidenses como una violación de la soberanía de ambos países. "El argumento de Estados Unidos de que tales ataques se llevaron a cabo para disuadir a a Irán y a los llamados grupos de milicias respaldados por Irán no tiene fundamento fáctico o legal, ya que se basa en la mera invención", manifestó en una misiva recogida por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.



Por último, el embajador ha avisado de que "el reciente intento de Estados Unidos de acusar a otros en la región de encubrir sus propias actividades irresponsables y desestabilizadoras en la región estará condenado al fracaso".