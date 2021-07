Sánchez dice que los indultos empiezan a tener efecto y reivindica la "valentía" del PSOE, que "ama a España"

03-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión de los componentes del Comité Federal del PSOE, a 3 de julio de 2021, en Madrid, (España). Esta reunión ordinaria, compuesta por el máximo órgano de decisión del Partido Socialista, gira en torno a la aprobación formal de la fecha y lugar de celebración del 40 Congreso del PSOE, que la Ejecutiva propuso celebrar en Valencia del 15 al 17 de octubre; así como la aprobación de la Ponencia Marco para el 40 Congreso. Asimismo, este encuentro está marcado por el análisis político actual que, de manera habitual, ha realizado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. POLITICA Isabel Infantes - Europa Press



Pone en valor haber dado el "primer paso" hacia la convivencia y que la "serenidad" se abre paso frente al "ruido" de la derecha



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado, ante el Comité Federal del PSOE, la "valentía" de su partido por haber dado el primer paso para restituir la convivencia en Cataluña, concediendo los indultos a los presos del 'procés', y se ha jactado de que ya se empiezan a notar los efectos positivos, porque la "serenidad" se abre paso.



Además, ha advertido a los separatistas catalanes de que una de las lecciones de la pandemia es que el mundo es interdependiente y que la "independencia es del siglo pasado", y ha querido dejar claro, ante las críticas, que el PSOE "siempre ha amado España", y así seguirá siendo.



Sánchez ha realizado estas reflexiones durante su intervención inicial en abierto en la reunión del Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado de manera presencial en Madrid por primera vez en año y medio, debido a la pandemia.



"SI NO LO HACEMOS NOSOTROS, NADIE MÁS LO VA A HACER"



El jefe del Ejecutivo ha comenzado su discurso poniendo en valor la "valentía" que ha tenido el PSOE por dar el primer paso hacia la convivencia en Cataluña con la concesión de los indultos. "Sabemos mejor que nadie el valor que significa dar el primer paso", ha exclamado para acto seguido añadir que España y Cataluña necesitan regresar a la cohesión y la concordia cuanto antes. "Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer", ha sentenciado.



Además, ha afirmado que los indultos empiezan a tener ya efectos positivos. "Si lo veis bien, más allá del ruido de la derecha, ya empieza a tener sus efectos, poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye al relato demagógico o emocionalmente rotundo de algunos representantes políticos, las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos, que se agradece ¿no?", ha sostenido Sánchez.



El jefe del Ejecutivo ha comenzado su discurso recordando las cartas de Juan Negrín en 1948 defendiendo que se incluyera a España en el Plan Marshall para combatir el hambre, la pobreza y el atraso de la España franquista a pesar de que eso pudiera suponer la consolidación del Régimen.



Ha puesto este ejemplo para afirmar que esa es la "forma honesta de patriotismo" que tiene el PSOE, antes de recalcar que el partido "siempre ha amado a España". "Es la gran diferencia que tenemos con otras formaciones políticas", ha sentenciado.



En esta línea, Sánchez ha defendido que a lo largo de sus más de 140 años de historia, el PSOE ha sabido "entender los retos" que había que asumir, y ofrecer en cada momento una "alternativa valiente, de cambio y de progreso, venciendo inercias y resistencias", y avanzando "con determinación".



"NO HA SIDO FÁCIL SER VALIENTE"



Eso sí, el líder de los socialistas ha admitido que "no ha sido fácil ser valiente, determinado y tener coraje", porque enfrente siempre encuentran a los que proclaman "la ruptura de España". Sin embargo, ha defendido que la sociedad española "tiene una capacidad formidabe" para asumir con convicción "nuevas realidades".



"Cuando una causa es justa, hay que superar los prejuicios", ha enfatizado, antes de justificar la medida de gracia adoptada por el Gobierno para los condenados por el procés. "Los indultos son un rotundo mensaje que la democracia española envía al conjunto de la ciudadanía catalana", ha defendido.



NO ACLARA LA HOJA DE RUTA PARA CATALUÑA



Sobre la hoja de ruta que tiene el Gobierno para resolver el denominado conflicto catalán, una vez concedidos los indultos, Sánchez se ha militado a decir que "está clara", pero no ha dado más detalles, más allá de asegurar que si los españoles vivien juntos, tiene que decidir juntos, como ya ha afirmado varias veces esta semana. Es en este punto cuando ha proclamado que "la independencia es del siglo pasado", y ha defendido el carácter internacionalista del PSOE.



El presidente también ha dedicado parte de su discurso a cargar contra el PP por su actitud, y ha lamentado que no se puede contar con ellos. "Ni caso a la derecha", ha afirmado, antes de avisar de que "cuanto más gritan, más evidencian su total ausencia de un proyecto político para España. Ni caso a una oposición furibunda, la más furibunda de la UE", ha sentenciado, al tiempo que ha pronosticado que esta postura la pagarán en las urnas.



Por otra parte, Sánchez ha aprovechado para reivindicar la gestión del Gobierno y las medidas "progresistas" que han impulsado, y ha marcado dos "tareas pendientes" principales para lo que queda de legislatura: acabar con la violencia de género, y abordar las reformas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la juventud. "No son palabras vacías, lo vamos a hacer", ha asegurado.