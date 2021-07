Republicanos se desmarcan de asaltante al Capitolio que acompañó a políticos

La dirección del Partido Republicano se desmarcó este viernes de un youtuber vinculado con el asalto al asalto al Capitolio del pasado 6 de enero que esta semana apareció junto a un grupo de congresistas de este partido en una visita a la frontera sur con México. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 2 jul (EFE).- La dirección del Partido Republicano se desmarcó este viernes de un youtuber vinculado con el asalto al asalto al Capitolio del pasado 6 de enero que esta semana apareció junto a un grupo de congresistas de este partido en una visita a la frontera sur con México.

El director de Comunicaciones para Medios Hispanos del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), Jaime Florez, aseguró a Efe que el partido no estuvo involucrado en el viaje.

"No conocemos a esta persona", indicó Florez en referencia a Anthony Agüero, como fue identificado el individuo.

Según la cadena CNN, Agüero, quien es reconocido como un youtuber conservador, entrevistó y acompañó el pasado martes por la noche a los congresistas republicanos Tom Tiffany, Lauren Boebert, Madison Cawthorn, Chris Jacobs, Michael Cloud, John Rose, Ronny Jackson y Mary Miller durante una visita a la frontera.

Los legisladores hicieron un recorrido a lo largo del linde un día antes de que el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien hace parte igualmente del Partido Republicano, visitara la frontera en Texas.

La cadena indicó que Agüero hizo incluso las veces de traductor en algunos momentos.

CNN reveló que Agüero participó en el asalto al Capitolio en Washington el pasado 6 de enero, hecho que causó cinco muertos y en el que unos 140 policías fueron agredidos por partidarios de Trump que portaban hachas, bates, palos de hockey y otras armas, según datos de las autoridades.

Agüero agradeció en un comunicado enviado a CNN que los congresistas hicieran "todo lo posible" para desplazarse hasta la frontera para "ver la crisis por sí mismos", en alusión a los inmigrantes indocumentados que atraviesan la frontera desde México.

No obstante, se abstuvo de responder a las preguntas sobre su participación en la visita.

El recorrido, apuntó CNN, fue organizado por el Comité de Estudio Republicano (RSC, en inglés), integrado por representantes de la Cámara Baja.

El subdirector de comunicaciones del RSC, Buckley Carlson, aseguró que la presencia de Agüero fue "estrictamente fortuita".

Este jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, anunció que la republicana Liz Cheney formará parte del comité que investigará el asalto al Capitolio, que además estará integrado por los demócratas Zoe Lofgren, Adam Schiff, Pete Aguilar, Stephanie Murphy, Jamie Raskin y Elaine Luria .

Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009), fue expulsada en mayo del liderazgo del Partido Republicano por haber refutado las denuncias infundadas de Trump sobre la existencia de un fraude en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que ganó el demócrata Joe Biden.