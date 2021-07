Rafael Ortega: Centenario de un gran maestro

El diestro Rafael Ortega.- EFE / HERMES PATO / sm/Archivo

Sevilla, 3 jul (EFE).- Rafael Ortega Domínguez nació el 4 de julio de 1921 en la Isla de San Fernando, y este domingo se cumple el primer centenario del nacimiento del gran diestro gaditano que, más allá de su fama como extraordinario estoqueador, fue un modelo de pureza y clasicismo en una época plagada de grandes figuras.

El apellido Ortega le emparentaba con la rama materna de los Gallo, plagada de toreros, cantaores y flamencos del ‘rincón’ de Cádiz. Era sobrino de otro Rafael Ortega, el célebre Cuco, primo carnal de Joselito y banderillero en su cuadrilla. En ese caldo de cultivo, su vocación taurina no tardó en germinar pero se vería ralentizada en el calendario a una edad en la que, en otras épocas, se consideraba pasado para la profesión.

Contaba con 24 años –una edad más que considerable para la época- cuando logró presentarse como novillero sin caballos en la antigua plaza de Ceuta en coincidencia con su servicio militar. Y 27 años había cumplido –la edad en la que algunos toreros de aquel tiempo ya pensaban en tomarse un primer descanso- cuando se presentó como novillero en Madrid, el 14 de agosto de 1949.

El éxito obtenido le permitió repetir tres veces más en el mismo ruedo venteño que acabaría convirtiéndose en el escenario de su alternativa, el 2 de octubre de aquel año de manos del diestro sevillano Manolo González y en presencia del portugués Manolo dos Santos con toros santacolomeños de Felipe Bartolomé. La cosa no se dio nada mal: salió a hombros.

Rafael había llegado tarde al toreo y además tuvo aspecto prematuro de hombre mayor y un punto avejentado –voluminoso, rubio y una evidente calvicie- pero detrás de esa fachada se erigía un puro concepto del toreo que iba más, mucho más allá de esa indiscutible fama y valía como gran estoqueador que le ha deparado la historia.

Dentro de su honesta trayectoria -jalonada de tremendas cornadas y no siempre valorada por las empresas- hay que subrayar especialmente los dos rabos cosechados en la plaza de la Real Maestranza en el intervalo de cuatro años. El primero lo cortó el 12 de octubre de 1952 a un toro de Salvador Guardiola, y el segundo el 20 de abril de 1956 a uno de Miura.

TRASCENDENCIA DEL TORERO DE LA ISLA

¿Qué clase de torero fue Rafael Ortega? Un matador muy cercano a su concepto, Antoñete, nunca ocultó su admiración por el maestro de La Isla. El recordado crítico y escritor taurino Juan Posada –que antes de tomar la pluma fue matador de toros- abundaba en esa clave al afirmar que “tuvo muchos más partidarios entre la gente del toro que en el público”.

Para Posada, Ortega “es el más clásico de todos” aunque sus propias limitaciones, que tanto tuvieron que ver con su apariencia física, le alejaron del glamour de otras figuras de la época. Tuvo que pasar el tiempo para que, retirado en su propio rincón, su figura acabara siendo revalorizada por los propios profesionales que le tuvieron como maestro y clásico entre los clásicos.

¿Existe realmente un patrón clásico en el toreo? Esa tradición clásica, definiendo al propio Ortega, pasa por torear “manteniendo siempre la norma imprescindible de cargar la suerte con capote y muleta, imposible de hacer si no se cita al toro en su rectitud, en ese lugar insustituible para que el lance resulte eficiente, emotivo y estético” según la visión de Posada.

FORTÍSIMAS CORNADAS

Ese aplomo al interpretar el toreo, indirectamente, también propició que Rafael Ortega fuera víctima de fortísimas cornadas que jalonaron su trayectoria en los ruedos y de alguna forma precipitaron su primera retirada con el cambio de década.

El imperativo económico le llevaría a reaparecer en 1966. Al año siguiente firmó el que muchos testigos de la época consideran uno de los trasteos clave en la historia taurina de la plaza de Las Ventas con un toro de Miguel Higuero, justo el mismo día que Curro Romero se dejó vivo un sobrero de Cortijoliva, dando con sus huesos en el calabozo y acaparando los titulares de aquella tarde que pasaría a la historia como uno de los fracasos más sonados del camero.

A Rafael Ortega no le quedaba mucha mecha ya aunque aún fue capaz de culminar aquel año encadenando varios triunfos consecutivos en la plaza de Barcelona, que también sería escenario –el primero de octubre de aquel año- de otro tremendo percance inferido por un toro de Hoyo de la Gitana que acabaría sentenciando su carrera.

Aguantó aún un puñado de contratos en 1968 sin librarse de una postrera cornada, el primero de septiembre en Marbella (Málaga). Había terminado su carrera, pero no su magisterio, volcado primero en el lanzamiento de toreros de su zona como Ruiz Miguel y después en la escuela taurina de Cádiz, donde falleció el 18 de diciembre de 1997 entre el reconocimiento de toda la profesión.

Álvaro Rodríguez del Moral