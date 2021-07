Perú prevé liderar el crecimiento en la región en los próximos tres años

El PIB de Perú cayó 11 % en 2020, después de haber registrado un descenso de 40 % en abril de ese año por la cuarentena durante la primera ola de la pandemia. Registro del interior de la fábrica de telas Nuevo Mundo en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 3 jul (EFE).- Perú va a liderar el crecimiento económico en la región en los próximos tres años, al alcanzar una subida de 10 % en su producto interno bruto (PIB) en 2021, según las estimaciones del ministro de Economía, Waldo Mendoza.

"No solamente este año el Perú va a liderar el crecimiento económico. Según las proyecciones que tenemos, también lo va a hacer en los siguientes tres años. O sea, prácticamente vamos a recuperar todo lo que hemos perdido el año pasado en un solo año, lo cual es buenísimo", declaró Mendoza a RPP Noticias.

El PIB de Perú cayó 11 % en 2020, después de haber registrado un descenso de 40 % en abril de ese año por la cuarentena por la primera ola de la pandemia.

El ministro peruano agregó que uno de los motivos de la recuperación es el cumplimiento de la política monetaria fiscal, diseñada por el Banco Central de Reserva (BCR) y el despacho que dirige.

Recordó que la primera ola de la pandemia de la covid-19 obligó al Gobierno a implantar una cuarentena estricta, pero que sin apoyo económico no hubiese sido posible que las empresas y las familias sobrevivan al cierre de actividades productivas.

"En esas circunstancias, las empresas no producen, no venden. Si nadie las hubiese apoyado, hubiesen quebrado masivamente", pero "ahí vino el apoyo crediticio. El Estado peruano colocó más o menos 80.000 millones de soles (20.600 millones de dólares) en las empresas a través de distintos mecanismos", señaló Mendoza.

Asimismo, el ministro resaltó la inversión pública que este año se incrementará a 40.000 millones de soles (10.300 millones de dólares), considerada por Mendoza como "la más alta de la historia contemporánea" en el país.