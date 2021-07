Perú.- Las autoridades electorales desestiman un nuevo recurso contra la victoria de Castillo en las presidenciales

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha desestimado el recurso contra la decisión de aceptar la candidatura del partido Perú Libre a las elecciones presidenciales en las que según datos preliminares se ha impuesto precisamente su candidato, Pedro Castillo.



El recurso solicitaba la anulación de la inscripción de la fórmula presidencial de Castillo por considerar que la candidata a vicepresidenta, Dina Boluarte, no renunció a su cargo de funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dentro del plazo de seis meses que establece la ley antes de las elecciones.



El juez ha rechazado la petición por considerar que no proceden la admisión de tachas ni pedidos genéricos de nulidad para la exclusión de un candidato, porque ello afectaría el principio de seguridad jurídica.



El tribunal electoral desestimó además el argumento donde se sostenía que Dina Boluarte debió presentar una resolución jefatural emitida por el RENIEC en la que se le otorgue licencia sin goce para postular al cargo de vicepresidenta ya que este requisito está limitado a candidatos que postulan al Congreso.



Boluarte fue rechazada para postular al Congreso, pero sí se le permitió participar en las elecciones como candidata a vicepresidenta por Perú Libre.



La rival de Castillo, Keiko Fujimori, ha impulsado numerosos recursos contra el proceso electoral y por el momento ha conseguido que no se proclame a Castillo presidente electo casi un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 6 de junio.



Fujimori ha pedido incluso una auditoría internacional que ha sido ya desestimada por el Gobierno. La propia presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha destacado la respuesta "clara" y "precisa".



"Cuando un candidato (presidencial) hace un pedido, el pedido puede ser respondido de dos formas, negativa o positivamente (...). La respuesta fue muy clara y precisa con indicación de los artículos constitucionales en los que se basa el punto de vista del Ejecutivo", ha apuntado Bermúdez.



La presidenta del Consejo de Ministros ha declarado además que no comparte los calificativos emitidos por Fujimori al conocer la respuesta del Gobierno, pero ha apuntado que "todas las personas debemos respetar la institución de la Presidencia de la República".



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó al líder de Perú Libre, Pedro Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultraconservadora que representa Fujimori, que con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido la anulación de actas.