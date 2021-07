Paraguay vacuna a su población de entre 18 y 49 años con enfermedades de base

Registro general este sábado de la entrada al AutoVac para vacunarse contra la COVID-19, en la Costanera de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 3 jul (EFE).- Paraguay arrancó este sábado su Etapa 2 del plan nacional de vacunación con la inmunización de las personas de entre 18 y 49 años con enfermedades de base, para seguir en las próximas semanas con el personal docente, las fuerzas de seguridad y otros trabajadores esenciales.

Las autoridades sanitarias estiman que unas 200.000 personas de entre 18 y 49 años con alguna comorbilidad acudirán este fin de semana a los vacunatorios, aunque las primeras horas de la mañana del sábado transcurrieron sin aglomeraciones y con fluidez.

Hasta el corte de las 10.30 hora local (14.30 GMT), solo en los nueve centros habilitados en Asunción unas 3.100 personas habían recibido su dosis y, de esos, unas 400 personas se habían acercado hasta el punto de la Costanera, en el centro de la capital, según informaron a Efe fuentes del Ministerio de Salud.

Para evitar las aglomeraciones registradas hace unas semanas, cuando se habilitó la vacunación para las personas mayores de 55 años, el vacunatorio de la Costanera se desdobló en dos puntos para avanzar con fluidez y sin horas de esperas.

En el lugar, personal médico tanto del Ministerio de Salud como de las Fuerzas Armadas solicitaban los datos y los certificados que constataran alguna enfermedad de base para proceder a la vacunación de forma ágil.

El Ministerio de Salud está aplicando a este grupo dosis de Sputnik V y Moderna, como informó esta mañana a los medios el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro.

"La vacunación es muy importante para ir alcanzando esta inmunidad que nos va a proteger, incluso de nuevas variantes que se están acercando", dijo Castro para animar a la población, al mismo tiempo que insistió en seguir manteniendo las medidas de cuidado.

Por su parte, el ministro de Salud, Julio Borba, pidió a la población que se inscriba en los registros del Ministerio de Salud para poder organizar las fases y el reparto de las vacunas.

"Tenemos suficiente cantidad (de vacunas). Es importante que la gente se registre porque eso va a permitir que nosotros podamos hacer una buena planificación y distribución de vacunas", explicó Borba.

PRIORIDAD PARA PACIENTES VULNERABLES

Paraguay comenzó su proceso de vacunación en febrero, con el personal sanitario y los adultos mayores, para seguir rebajando la edad hasta los 50 años y las embarazadas mayores de 18 años, con 20 semanas de gestación o más.

Con este nuevo grupo, Paraguay da paso a la Etapa 2 de su plan de vacunación, con las personas de entre 18 y 49 años con enfermedades de base como prioridad de esta fase.

"Me sigue preocupando el paciente vulnerable, que tiene alguna patología de base. Queremos insistir esta semana exclusivamente con ello", comentó Borba.

Tras este grupo, se seguirá con los docentes, los trabajadores esenciales y fuerzas de seguridad, y población indígena, según el cronograma del Ministerio de Salud.

Desde febrero hasta el 30 de junio, 703.409 personas habían recibido, al menos, una dosis de la vacuna en Paraguay.

El objetivo de las autoridades sanitarias es llegar a unos 4,7 millones de los poco más de 7 millones de personas que componen la población paraguaya.

Las cifras de Our World in Data, con fecha del 30 de junio, registran que el 7,39 % de la población paraguaya ha recibido al menos una dosis, frente al 1,87 % que ya cuenta con la pauta completa.

MÁS VACUNAS

Paraguay recibió esta madrugada 150.000 dosis de Moderna, la segunda entrega donada por Catar, y se espera que a finales de mes llegue otro cargamento que complete el total de 400.000 dosis prometidas.

Además, se aguarda la llegada de 1 millón de dosis de Pfizer donadas por Estados Unidos.

Con el cargamento de este sábado, Paraguay ha recibido 1.493.350 de dosis, de las que 858.750 dosis fueron compradas y 634.600 dosis proceden de la cooperación internacional.

Paraguay acumula 13.127 fallecidos, 375.825 recuperados y 426.318 contagios de coronavirus desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso en el país.