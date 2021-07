Ordenan evacuar edificio de 156 apartamentos tras inspeccción en Miami-Dade

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 1 jul (EFE).- Un edificio de apartamentos de la ciudad de Miami Beach Norte, no lejos de Surfside, la zona donde se hundió parcialmente un condominio hace nueve días con el resultado de al menos 22 muertos, fue evacuado este viernes debido a problemas en la estructura y la instalación eléctrica, informaron medios locales.

La Alcaldía de Miami Beach Norte ordenó la evacuación inmediata del condominio Crestview Towers, de 156 unidades y más de 300 residentes, a raíz de que una auditoría descubriera que no había cumplido con los requisitos para la renovación del certificado de habitabilidad, exigida a edificios de más de 40 años.

El administrador municipal de North Miami Beach, Arthur H. Sorey, dijo que la seguridad de la gente es lo primero para explicar la orden de evacuación tomada "en un exceso de precaución".

Las autoridades municipales están buscando donde alojar a los evacuados con ayuda de la Cruz Roja, dijo el administrador.

Después de la tragedia ocurrida en el edificio Champlain Towers South, que se derrumbó el 24 de junio por causas no determinadas, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ordenó inspeccionar todos los edificios de cinco pisos o más y 40 años de antigüedad en adelante para saber si están en buen estado y han cumplido con la renovación de la certificación.

En Crestview Towers se va a hacer una evaluación del estado del edificio antes de decidir qué hacer, dijo el administrador.

La alcaldesa confirmó este viernes que otros dos cadáveres han sido extraídos de los escombros del edificio parcialmente caído en Surfside, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 22.

Con los dos cuerpos hallados este viernes la cifra de desaparecidos queda en 126.

La alcaldesa anunció también que ha autorizado la demolición de la parte del edificio Champlain Towers South que quedó en pie, después de que el ala noreste, con 55 apartamentos, se viniera abajo el 24 de junio por causas aún no determinadas.

En declaraciones a CNN, dijo que la demolición no tendrá lugar antes de la posible llegada del huracán Elsa a Miami-Dade a comienzos de la semana que viene.