Miembros del personal sanitario acuden a la justicia contra obligación de vacunarse contra el covid

Trescientos miembros del personal sanitario italiano acudieron a los tribunales para pedir que se levantara la obligación del personal médico y sanitario de vacunarse contra el covid-19, informa la prensa el sábado.

El recurso se presentó ante el tribunal administrativo de Brescia (norte) en nombre del personal sanitario que ejerce en la región lombarda, en Brescia, Cremona, Bérgamo y Mantua.

La audiencia está prevista para el 14 de julio.

"No es una batalla de los no-Vax (contra las vacunas), sino una batalla democrática. Se obliga a las personas a correr un riesgo so pena de no poder ejercer su profesión", explicó el abogado constitucionalista Daniele Granara, autor del procedimiento, citado por el diario Il Giornale di Brescia.

También defiende en los tribunales a decenas de miembros del personal sanitario suspendidos por negarse a vacunarse.

En efecto, una ley que entró en vigor en abril prevé que "las personas que ejercen una actividad en las estructuras sociosanitarias, públicas y privadas, en las farmacias, las parafarmacias y los consultorios privados están obligadas a someterse a la vacunación (contra el coronavirus)".

En caso de incumplimiento, el infractor, si trabaja en contacto con el público, es destinado a otro servicio o suspendido sin sueldo si el empleador no tiene nuevas tareas que proponerle.

Además de las personas mayores y/o vulnerables, el personal sanitario, al igual que los profesores, fueron los primeros en Italia en vacunarse.

Hasta la fecha se han administrado 52,7 millones de dosis. Cerca de 19,5 millones de italianos están vacunados, lo que representa 36% de la población mayor de 12 años.

Según datos recientes de la Comisaría de Emergencia Covid-19, 45.750 de los 1,9 millones de empleados del sector sanitario (2,3%) permanecen "en espera de una primera dosis o de una dosis única".

