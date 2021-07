México.- El 57 por ciento de los mexicanos suspenden la respuesta del Gobierno al coronavirus

06-06-2021 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA DE MÉXICO



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El 57,2 por ciento de los mexicanos considera que la respuesta del Gobierno mexicano a la pandemia del coronavirus ha sido regular o mala, según una encuesta elaborada por la propia Secretaría de Gobernación del Gobierno que presiden Andrés Manuel López Obrador. En conjunto, la encuesta da a López Obrador un 6,7 por ciento de aprobación y un 72,4 por ciento de rechazo.



Así, el 40,8 por ciento considera buena la respuesta; un 34 por ciento la califica de regular y un 23,2 por ciento la considera mala, según la macroencuesta con más de 500.000 respuestas y que López Obrador se comprometió a publicar.



Un 47,8 por ciento de las personas entrevistadas consideran que durante el mandato de López Obrador la violencia en el país es mayor, mientras que el 28,4 por ciento cree que es menor y el, 21,3 por ciento, que sigue igual.



Una clara mayoría (67,4 por ciento) considera que es posible cambiar el futuro de México a través de las elecciones, mientras que el 28,2 por ciento le cree algo al Instituto Nacional Electoral (INE); un 27,6 por ciento, poco y un 21,6 por ciento, mucho.



López Obrador ha defendido la encuesta, elaborada por el tercer aniversario de su triunfo electoral, y ha destacado que no está "cuchareada".



"Estadísticamente es buena la proyección. Siempre habrá la duda. No sobra aclarar que no somos iguales a los que cuchareaban las encuestas, porque hay quienes las hacen a la medida del cliente, por encargo. Esto es distinto: yo no podría dar a conocer una encuesta patito. Sería inmoral y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad", ha argumentado.