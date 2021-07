Medvedev se recompone ante Cilic

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 3 jul (EFE).- El ruso Daniil Medvedev tuvo que remontar dos sets adversos contra el croata Marin Cilic (6-7 (3), 3-6, 6-3, 6-3 y 6-2) para acceder a octavos de final del torneo de Wimbledon después de tres horas y 42 minutos de partido.

Medvedev, que mejora su resultado histórico en Wimbledon y llega por primera vez a la segunda semana, se llevó un buen susto contra Cilic, todo un finalista en el All England Club en 2018. Pese a su bajón desde entonces, el croata dispuso de ventaja de dos sets antes Medvedev, que subió mucho el nivel cuando se vio cerca del precipicio.

El de Moscú se aprovechó de los 68 errores no forzados de Cilic y se hizo con 16 de los últimos 22 juegos del partido, para hacer claudicar al croata y estrenarse entre los dieciséis supervivientes del Grand Slam londinense. Con este resultado, Medvedev ya ha alcanzado los octavos, como mínimo, en todos los Grandes que ha jugado, siendo su tope la final del US Open (2019) y del Abierto de Australia (2021).

El ruso chocará en la siguiente ronda contra el sacador polaco Hubert Hurkacz, que venció en tres sets a Alexander Bublik y que este año ha ganado el título en el Masters de Miami.