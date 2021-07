Libia.- Fracasan las negociaciones para sentar las bases de unas elecciones en diciembre en Libia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Foro de Diálogo Político Libio (FDPL), formado por 75 delegados, ha finalizado este viernes tras cinco días de negociaciones en Ginebra, y ha culminado sin que se haya alcanzado un acuerdo para la celebración de elecciones consensuadas en Libia para el mes de diciembre.



"El Comité acaba de informar que no se pudo llegar a un acuerdo. Es lamentable que pese a todas las posibilidades aún no existan puntos de convergencia. El pueblo de Libia se sentirá engañado porque sigue esperando poder ejercer sus derechos democráticos en las elecciones presidenciales y legislativas del 24 de diciembre", ha detallado el encargado de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, Raisedon Zenenga.



El diálogo se ha desarrollado en un ambiente de crispación y se han dado situaciones en las que algunos de los delegados han amenazado con marcharse, según ha reconocido Zenenga.



La propuesta que en un principio se puso sobre la mesa, que ya fue rechazada por el Parlamento libio, enfrentado al Gobierno de Trípoli, también ha contado con la oposición de algunos de los delegados que han formado el encuentro en Ginebra.



Por esto, el foro ha culminado con la conclusión final de necesitar "más tiempo para lograr un consenso", pese a que la falta de acuerdo podría "dañar la credibilidad y la relevancia futura del FDPL", según ha reconocido el coordinador de la ONU.



Uno de los inconvenientes más destacados es la falta de una base legal que legitime la votación ya que se cuestiona si los libios deben acudir a los comicios a elegir un nuevo Parlamento o también sobre un nuevo presidente.



El país africano cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por el general Jalifa Haftar.



El nuevo Ejecutivo tenía entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 24 de diciembre.



Con estos comicios se esperaba dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en 2011 del entonces líder libio, Muamar Gadafi, algo que, por el momento, parece que no ocurrirá ya que no se ha alcanzado una acuerdo para la celebración de los comicios.