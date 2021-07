Las últimas 5 fotos de Mabel Cartagena que arrasan en su perfil de Instagram

Mabel Cartagena (@flakycartagena) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 245.286 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes fueron:





Para Mateo. Hijo, hace 10 años me convertí en mamá, llevaba años anhelando ese momento y por fin había llegado ! Tú más que nadie sabes cómo llegaste a mi vida, a mi mundo, lo pusiste patas arriba y cambiaste mi forma de amar, fortaleciste mi fe y agudizaste mis sentidos. También sabes que por unos meses sufrí una depresión post parto de la que ambos aprendimos y fortalecimos nuestros lazos y desde ahí somos uno solo. Felices 10 años amor mío. Amo tu felicidad, tu nobleza, tu madurez, tu curiosidad por conocer todo y lo intenso que eres para que te rasque la espalda TODAS LAS BENDITAS NOCHES ! Me haces inmensamente feliz y aunque quisiera que no crecieras tan rápido, amo ver como te conviertes cada día en un hermoso hombrecito, caballero, amable, recochero y feliz ! TE AMO AMOR MÍO ! Gracias por elegirme como tú mamá, estoy segura que nadie soportaría toda esa carga explosiva como lo hago yo loquito mío 🤣





Los Gordi conquistando la arenosa !!!! @sebadecoud





A mi Mugrero lindo @carorodrigueze La historia es la siguiente.. nos extrañábamos mucho, así que le dije que comiéramos pan de chocolate como hacíamos siempre el fin de semana, pero por la distancia era obvio que no podríamos hacerlo, lo que ella no sabía, era que ya había aterrizado en Cali, compré los panes de chocolate y los llevé a su casa. Es una linda despedida para esta amiga que me regaló mi hermosa Cali. Te adoro mugrero lindo !!!





Cuando superas tu malparidez existencial ! BUENAS BUEEENAASSS!!! Audio @chikybombomreal





Mi mejor TBT ! mi bebé arcoíris! 10 años ♥️

Mabel Cartagena nació el 11 de diciembre de 1982 en Barranquilla, Colombia. Su vida artística comenzó en Telecaribe. En 2002 es contactada para cubrir el festival vallenato de ese año para Caracol Televisión. Fue tanto su talento que la llamaron a presentar una semana en Día a día de Caracol, pero la artista declinó la oferta. No obstante, días después la llamaron de RCN para presentar Muy buenos días, en donde quedó por varios meses.

Amante de la televisión, la actuación y el baile, se dio a conocer en el medio de la televisión desde muy corta edad al participar en Monachos, un programa infantil del Caribe colombiano.

Actualmente se desempeña como empresaria con su marca propia Mejor Juntas, de productos de belleza y maquillaje. También tiene línea de limpieza llamada Essential, distribuida por más de 1.000 empresarias en todo Colombia con la marca Gordi TEAM.

En 2019 lanzó su marca de zapatos y dicta clases de maquillaje con su socia Liiana Meza en Mejor Juntas, el taller de maquillaje mejor posicionado del país.