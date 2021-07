Irán niega estar involucrado en los ataques contra instalaciones de EEUU en Irak

Mayid Tajte Ravanchí . EFE/Marina Villén/Arhivo

Teherán, 3 jul (EFE).- El representante de Irán ante Naciones Unidas, Mayid Tajte Ravanchí, rechazó que la República Islámica de Irán haya desempeñado algún papel en los ataques contra instalaciones de EE.UU. en Irak.

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, en reacción a las acusaciones de EE.UU. contra su país, Ravanchí indicó que "la República Islámica de Irán no ha estado directa o indirectamente involucrada en ningún ataque armado de ninguna entidad o individuo contra el personal o instalaciones estadounidenses en Irak", informó la agencia iraní de noticias ISNA.

Ravanchí subrayó que "cualquier intento de atribuir tales acusaciones a Irán, explícita o implícitamente, es falso y carece de la mínima información creíble y es completamente infundada".

"Por lo cual, rechazamos firmemente tales acusaciones y las consideramos legalmente nulas y sin valor", agregó el diplomático.

La aviación estadounidense bombardeó la madrugada del lunes posiciones de las formaciones chiíes respaldadas por Irán en las zonas fronterizas entre Siria e Irak.

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, según medios iraníes en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, explicó que esos ataques selectivos se lanzaron contra posiciones desde las que las milicias apoyadas por Teherán dirigen drones contra posiciones y soldados estadounidenses en Irak y con el objetivo de prevención de más ataques de ese tipo por parte de esas milicias.

Ravanchí en su carta dirigida al Consejo de Seguridad, en reacción a las declaraciones de Thomas-Greenfield, afirmó que este argumento planteado por EE.UU. "no tiene base real o legal" y condenó enérgicamente estas "medidas ilegales" que "violan la soberanía" de Irak y Siria.

En respuesta a estos bombardeos de Washington que causaron once muertos, los grupos armados proiraníes lanzaron una serie de cohetes contra una base militar estadounidense en la provincia siria de Deir al Zur, sin causar daños o heridos, según informó en su cuenta de Twitter el portavoz de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, coronel Wayne Marotto.

El ataque es el segundo de este tipo ordenado por Estados Unidos desde que Biden llegó al poder: en febrero, las fuerzas armadas de EE.UU. golpearon una posición de dos milicias proiraníes en Siria en respuesta al lanzamiento con cohetes contra soldados estadounidenses en la región.