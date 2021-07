Ingeniera paraguaya, nueva Miss Gordita, el concurso que rompe moldes

Fotografía cedida por la organización del concurso Miss Gordita que muestra a la austríaca Stella De Jaegher, primera extranjera en completar el concurso y ganadora en la categoría Miss Fotogénica. Ingeniera agrónoma, licenciada en Bellas Artes y madre de dos hijos es el perfil de Tatiana Aquino, proclamada este viernes Miss Gordita, el primer premio del concurso creado en Paraguay para dar la vuelta a los estereotipos de belleza y denunciar la discriminación hacía las mujeres con sobrepeso. EFE/ Cortesía concurso Miss Gordita

Asunción, 2 jul (EFE).- Ingeniera agrónoma, licenciada en Bellas Artes y madre de dos hijos, es el perfil de Tatiana Aquino, proclamada este viernes Miss Gordita, el primer premio del concurso creado en Paraguay para dar la vuelta a los estereotipos de belleza y denunciar la discriminación hacia las mujeres con sobrepeso.

Aquino, de 33 años y natural del departamento de Caaguazú, resultó elegida Miss Gordita en una ceremonia virtual por un jurado compuesto de diez exparticipantes que además seleccionaron a las 33 finalistas de esta décima edición, a la que se presentaron 3.000 candidatas.

Bárbara Sanabria, una diseñadora de moda de 27 años de la localidad de Caacupé, obtuvo el título de Primera Princesa, mientras que el de Segunda Princesa recayó en Cindy Arguello, de 29 y laboratorista en una clínica estatal.

Es la segunda vez en la historia del concurso en el que se presentaba una aspirante no paraguaya, pero la primera en la que una extranjera completa el certamen y se alza con un galardón, en este caso el de Miss Fotogénica, que correspondió a la austríaca Stella De Jaegher.

De 42 años, De Jaegher reside desde hace más de una década en la turística ciudad de Ypacaraí, donde regenta una posada, según informó la organización.

En una edición con cinco categorías, el título de Miss Amistad fue para Rocío Martínez, de 35 años y elegida por sus compañeras.

Todas compitieron desde sus domicilio debido a la situación de pandemia, variando un formato que se ha venido haciendo en forma presencial.

Ello obligó también a una selección mediante videollamadas y fotografías desde que a comienzos de año se abrió la convocatoria de esta edición, que tendrá como colofón una gala de coronación este sábado, esta vez de forma presencial.

No obstante, y de acuerdo con la organización, esa circunstancia facilitó que el concurso abarcara a un mayor número de candidatas, que postularon desde diversos lugares de la geografía del país suramericano.

Las participantes cumplieron con las actividades previas al concurso, también virtuales, consistentes en charlas sobre diabetes, ginecología, con apartados sobre las consecuencias de la obesidad en el embarazo, y sobre la violencia contra la mujer.

Mike Beras, el creador de Miss Gordita, recordó antes de la final que las participantes se implicaron en la campaña que ha sido bandera del certamen este año, la vacunación de las personas con sobrepeso al considerarlo un grupo de riesgo.

El certamen enarboló esa reivindicación antes de que ese grupo fuera incluido en el plan de vacunación de la cartera sanitaria paraguaya, que este fin de semana iniciará la inmunización de la franja de entre 18 y 49 años, pero solo a las personas con enfermedades de base o algún tipo de sobrepeso.

Las finalistas se llevan como premios tratamientos de "look" con especialistas, así como kits de productos para el cuidado de piel, asistencia odontológica, además de un ajuar de prendas, entre otros.