Illa afirma que se deben votar acuerdos de la mesa de partidos catalanes, que pasan por mejorar el autogobierno

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado hoy que se deben "votar acuerdos" en Cataluña y no "ruptura" y en su oponión, "votar acuerdos es votar lo que se acuerde en la mesa de partidos catalanes". Y en su opinión, ese consenso pasa por una "mejora del autogobierno".



Así lo ha afirmado Illa a su llegada al Hotel Novotel de Madrid, donde los socialistas celebran esta mañana su Comité Federal, la primera reunión presencial en año y medio debido a la pandemia.



Al ser preguntado si el PSC está dispuesto a que haya un referéndum en Cataluña, Illa ha asegurado que están dispuestos a que "se vote un acuerdo, jamás una ruptura". En su opinión, "ya ha habido suficiente división", por lo que cree que lo que hace falta son proyectos que unan a los catalanes y a los catalanes con los españoles. "Votar acuerdos sí, rupturas no", ha remachado.



Tras esta afirmación y ante la pregunta de si votar acuerdos significa votar un nuevo Estatuto, Illa no lo ha aclarado: "votar acuerdos es votar aquello que en la mesa de los partidos catalanes acordemos que tiene que ser un punto de consenso en la sociedad catalana". "Lo que acordemos entre todos", ha exclamado.



Y en su opinión, ese consenso en Cataluña pasa por una mejora del autogobierno. Illa también ha calificado la concesión de los indultos de una decisión "valiente e inteligente" para contribuir a abrir un "tiempo de concordia" en Cataluña. Y su intención es trasladar esta opinión del socialismo catalán al presidente del Gobierno en el Comité Federal de hoy.



Aunque también ha precisado que trasladará a sus compañeros la necesidad de que el siguiente paso en Cataluña debe ser el de abrir un diálogo entre catalanes. Eso será lo que seguirán pidiendo al presidente catalán, Pere Aragonés: "Ya lo hizo Torra, no se por qué no lo ha hecho él como paso imprescindible para reforzar el tiempo de concordia que se avecina".



En cuanto a la previsión de que hoy el Comité Federal apruebe la convocatoria del 40 Congreso Federal para mediados de octubre, ha señalado que está contento porque tiene que ser el momento de actualizar el proyecto socialista para los próximos años.



