Guatemala: Piden renuncia de presidente por falta de vacunas

CIUDAD GUATEMALA (AP) — La falta de vacunas contra el COVID-19 es la punta del iceberg del cansancio y enojo de la sociedad guatemalteca que le reclama a su presidente la falta de vacunas y cuestiona un contrato por el cual se recibirían millones de vacunas rusas que no han llegado al país centroamericano. Diversos sectores convocaron a protestas para el sábado.

El Procurador de los Derechos Humanos, estudiantes, organizaciones sociales se han unido al reclamo de miles de internautas contra el mandatario Alejandro Giammattei formulado en cartas abiertas debido a la escasez de inoculantes y el manejo de la pandemia.

La presidencia guarda silencio y no ha reaccionado a las peticiones de sectores enojados que piden la renuncia del gobernante.

Según datos oficiales hasta el sábado se habían reportado en Guatemala 298.904 personas contagiadas y 9.350 muertos, mientras que sólo 161.389 personas habían sido inmunizadas, menos del 1% del total de la población de 17 millones de personas.

“El manejo de la pandemia ha sido pésimo, se ha denotado corrupción en la compra de vacunas, hay otros países que le han dado vacunas y aquí en Guatemala no ha pasado eso por pura negligencia del Estado”, dijo a The Associated Press Álvaro Montenegro, de la agrupación JusticiaYa que demanda la renuncia de Giammattei.

"El presidente también ha cooptado el sistema de justicia, incluida a la fiscal general Consuelo Porras, que lo que hace es proteger a allegados de Giammattei involucrados en corrupción de vacunas, es toda una crisis sistémica liderada por el presidente", agregó Montenegro.

El viernes, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia contra la actual Ministra de Salud, Amalia Flores, por un contrato firmado con un fondo ruso por el cual se pagó en abril casi 80 millones de dólares como adelanto del 50% de 16 millones de vacunas Sputnik contra el nuevo coronavirus. Hasta la fecha, empero, solamente han enviado 150.000 y se espera que el sábado se reciba otro lote de 200.000.

El excomisionado contra la impunidad en Guatemala, el abogado colombiano Iván Velásquez, dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que “la situación de Guatemala en el último año de gobierno de Pérez (Otto Pérez Molina que dimitió del cargo y a quién Velásquez ayudó a llevar a prisión por corrupción) no se compara con la gravedad de la situación en el segundo año de gobierno de Giammattei”.

El abogado señaló que “ni la corrupción del Lago de Amatitlán (un caso por el que la entonces vicepresidenta de Pérez Molina, Roxana Baldetti fue condenada) se compara con la corrupción de las vacunas. ¿Qué hace falta para la reacción ciudadana”, planteó.