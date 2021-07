Fútbol/Euro.- Crónica del República Checa - Dinamarca, 1-2

Dinamarca sueña en grande



Los daneses, a semifinales tras apear a la República Checa



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La selección de Dinamarca alcanzó este sábado la ronda de semifinales de la Eurocopa 2020 al vencer (1-2) a la de República Checa en el Baku Olympic Stadium, gracias a un buen primer tiempo y el control a la reacción del quinto gol de Patrik Schick.



Los daneses no paran de crecer desde el primer día. Del susto tremendo de ver peligrar la vida de Christian Eriksen, a ser la sorpresa del torneo, esperando a Ucrania o Inglaterra por un puesto en la final. Delaney puso las cosas fáciles con su gol a los cinco minutos y antes del descanso Dolberg dobló la renta.



Fue un primer tiempo movido, al que la República Checa supo plantar cara pese a la adversidad. Mandó la pegada danesa, pero la reanudación del segundo tiempo fue en tromba en los checos y trajo el quinto gol en el torneo de Schick. El momento de los de Jaroslav Silhavy se fue apagando y Dinamarca sacó el billete a Wembley.



La campeona de Europa en 1992 se permite soñar después de casi desaparecer del mapa los últimos 17 años. En un saque de esquina que remató solo a gol Delaney, el guion lo escribió Dinamarca. Schick no tardó en tirar de los checos, pero las ocasiones danesas, más a la contra con el paso de los minutos, eran las claras.



Damsgaard y de nuevo Delaney perdonaron. Al borde del descanso, un tremendo pase con el exterior de Maehle lo remató Dolberg en el 0-2. Obligados a irse arriba, los checos cumplieron con la entrada de Krmencik, en una sucesión de ocasiones que supuso el 1-2 de Schick, inspirado aún con su pierna derecha, la menos buena, el máximo goleador del torneo junto a Cristiano Ronaldo.



Kasper Hjulmand movió banquillo para tratar de recuperar terreno y, con Poulsen, Dinamarca salió de la cueva. Pese a no tener la puntería para sentenciar, sí funcionó como revulsivo y desgaste ya definitivo para los checos. La gasolina no le dio a los de Jaroslav Silhavy para seguir con la presión ni bajar a defender.



Vaclik evitó la sentencia de Dinamarca aunque no hizo falta ya que los checos no amenazaron con otro capítulo de emoción en esta Euro. El miércoles en Wembley, los daneses tienen una cita con su historia en busca de la final, como la que jugaron ya hace 29 años, ahora con un Hjulmand en el banquillo desde el verano pasado.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REPÚBLICA CHECA, 1 - DINAMARCA, 2. (0-2, al descanso).



--ALINEACIONES.



REPÚBLICA CHECA: Vaclik; Coufal, Celustka (Brabec, min.65), Kalas, Boril; Holes (Jankto, min.46), Soucek; Masopust (Krmencik, min.46), Barák, Sevcik (Darida, min.80); Schick (Vydra, min.80).



DINAMARCA: Schmeichel; Christensen (Andersen, min.81), Kjaer, Vestergaard; Stryger (Wass, min.71), Hojbjerg, Delaney (Jensen, min.82), Maehle; Braithwaite, Dolberg (Poulsen, min.60), Damsgaard (Noergaard, min.60).



--GOLES:



0 - 1, min.5, Delaney.



0 - 2, min.42, Dolberg.



1 - 2, min.49, Schick.



--ÁRBITRO: Björn Kuipers (NED). Amonestó a Krmencik (min.84) y Kalas (min.86) por parte de República Checa.



--ESTADIO: Baku Olympic Stadium, Bakú (Azerbaiyán).