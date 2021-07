Fórmula 1/GP Austria.- Alonso: "El fin de semana se ha acabado por culpa de una curva"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha lamentado su incidente en la Q2 de la calificación del Gran Premio de Austria con el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que frustró su vuelta rápida y le condenó a salir decimocuarto, y ha asegurado que el fin de semana "se ha acabado por culpa de una curva".



"Ahora da igual un poco todo, les penalizarán, pero nosotros, salimos decimocuartos pudiendo salir quintos o sextos, porque ha sido nuestro mejor coche en clasificación de largo de todo el año. Creo que hubiese hecho tercero o cuarto en la Q2, y seguramente quinto o sexto en la Q3", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.



En este sentido, el asturiano considera que el tapón de Vettel en su última vuelta lanzada en Q2 ha estropeado todo el fin de semana. "De salir quinto a salir decimocuarto es sumar muchos puntos o no sumar ninguno, porque no se puede remontar tan fácil aquí. Supongo que el fin de semana se ha acabado para nosotros ya. Las consecuencias más grandes son para nosotros", manifestó.



Además, explicó que no tienen "esa velocidad extra en las rectas" que les podría permitir remontar muchos puestos. "Sales el 14 y acabas el 12. Nos lo merecíamos porque el coche iba fantástico hoy", señaló. "Aunque salga el último... Para nosotros es sumar 10-12 puntos a sumar cero. Era un fin de semana en el que íbamos bien, porque te pasa otro fin de semana e igual no te importa", expresó.



"Habíamos hecho la selección de los neumáticos por primera vez, teníamos dos juegos en la Q3, y nunca nos ha pasado. Hemos hecho una selección de neumáticos muy basada en el sábado y menos en el domingo. El domingo va a ser una carrera para olvidar por culpa de una curva. Es muy frustrante", concluyó.