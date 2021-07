Enrique Ponce reaparece sin Ana Soria

03-07-2021 ENRIQUE PONCE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



La retirada de Enrique Ponce ha supuesto un antes y un después en su vida personal. Muchos han sido los rumores que ha habido sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión tan drástica y lo cierto es que muchos aseguran que desde hace algo más de un año no está igual de concentrado que en sus mejores épocas... el noviazgo con Ana Soria le habría obnubilado.



Enrique Ponce ha reaparecido en Almería tranquilo y sin Ana Soria tras comunicar esta decisión que le ha costado su tiempo meditar. En el interior del coche, el diestro esperó unos segundos antes de bajarse del vehículo mientras hablaba por teléfono, quizás era la joven quien se encontraba al otro lado.



Después de estar siguiendo a Enrique y Ana desde hace un año y no entender muchos de sus comportamientos, en esta ocasión el torero nos ha vuelto a dejar sorprendidos porque, después de varios segundos, se bajó del coche para subirse de nuevo y marcharse... En las imágenes podemos ver que el vehículo lo había dejado muy mal aparcado y además, con las luces de emergencia.



No están siendo buenos momentos para Enrique, quien se ha tenido que alejar de la profesión de la que lleva viviendo toda su vida porque ha tomado esa decisión tras no estar al cien por cien en sus últimas corridas.