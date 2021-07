Coronavirus.- Tokio registra el número de contagios diarios más alto en en cinco semanas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La capital de Japón, Tokio, ha registrado este sábado su número de contagios diarios más elevado en cinco semanas, con un total de 716 nuevos casos registrados, a 20 días del comienzo de los Juegos Olímpicos.



El recuento diario ha subido en 182 casos desde las cifras del sábado pasado, en lo que se trata del decimocuarto día consecutivo que refleja un aumento de contagios. El número de este sábado es el más alto desde el 26 de mayo, cuando Tokio registró 743 nuevas infecciones.



No obstante, las autoridades sanitarias no han notificado fallecidos adicionales en las últimas horas, de acuerdo con el balance recogido por la cadena estatal NHK.



La situación es tal que el Gobierno japonés y otros organizadores de los Juegos planean celebrar una reunión, posiblemente la próxima semana, para revisar la actual política que contempla la limitación del número de espectadores a 10.000 por sede, según fuentes próximas cercanas a las negociaciones citadas por la agencia oficial de noticias Kyodo.



La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, reconoció este pasado viernes que la opción de celebrar unos juegos sin espectadores es merecedora de consideración, dada la situación.



De hecho, la presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Seiko Hashimoto, ha indicado en una conferencia de prensa separada que los organizadores están "preparados" para seguir adelante sin aficionados en las gradas si el Gobierno establece tal política después de analizar la situación de infección.



"No sé qué pasará con la situación de contagio porque cambia día a día, pero el comité organizador estará preparado para realizar los juegos sin espectadores y estará a la altura de cualquier cambio en la política que pueda ocurrir", ha añadido.