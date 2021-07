Coronavirus.- Municipios de Brasil niegan haber inoculado dosis caducadas contra la COVID-19

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Los ayuntamientos de varias ciudades de Brasil han negado este viernes haber inoculado dosis contra la COVID-19 que ya estaban caducadas, según recogió el diario local 'Folha de Sao Paulo' en base a registros oficiales del Ministerio de Salud brasileño.



Datos oficiales del Gobierno brasileño indican que al menos 26.000 personas han recibido dosis caducadas de la dosis de AstraZeneca, todo ello relacionado con un ocho lotes de la vacuna, según apunta también el diario 'Globo'.



Así, en respuesta a estas informaciones, diferentes ayuntamientos de ciudades brasileñas han negado este viernes dichas informaciones. En concreto, la ciudad de Maringá sería la más afectada, con 3.536 viales caducados, pero su Consistorio lo ha desmentido en Twitter y ha alegado que se trata de "un error en el sistema (informático)" que se ha encargado de los registros.



Sin embargo, 'Globo' recoge que al menos una ciudad, Aloga Grande, sí ha admitido haber aplicado 72 dosis caducadas, a lo que la Oficina Integrada de Monitoreo de la Epidemia COVID-19 ha solicitado al Ministerio de Salud una investigación al respecto.



El secretario de Salud de Maringá, Marcelo Puzzi, ha subrayado que la fecha que aparece en el 'Sistema Conect SUS', en el que se realiza el registro de los viales inoculados, es diferente al día real de la aplicación de las dosis.



A Maringá se le han unido otras ciudades, como São Paulo, Belo Horizonte, Belém do Pará, Manaos, Salvador y Recife, que también han expresado de forma pública su rechazo a las informaciones y defienden no haber aplicado vacunas fuera del plazo establecido.



Por estos motivos, el Consejo Nacional de Secretarios de Salud y el organismo competente en esta materia a nivel municipal han elaborado una nota conjunta en la que aseguran que "todos los casos serán investigados" y que "no se descarta" un error en el Sistema de Información del Programa Nacional de Inmunizaciones.