Colectivo LGBTI protesta ante el Congreso dominicano por permitir discriminación

Decenas de integrantes del colectivo LGBTIQ protestan en repulsa al proyecto del nuevo Código Penal, cuyo articulado permite la discriminación de este grupo, hoy, frente a la sede del Congreso Nacional, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 2 jul (EFE).- Decenas de integrantes del colectivo LGBTIQ de la República Dominicana se manifestaron este viernes frente a la sede del Congreso Nacional en repulsa por el proyecto del nuevo Código Penal, cuyo articulado permite la discriminación de este grupo, ya de por sí excluido socialmente.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una modificación del proyecto del Código Penal que elimina la orientación sexual y el género como supuestos para el delito de discriminación, y deja de considerar como agravantes la preferencia u orientación sexual de la víctima en caso de homicidio, torturas y actos de barbarie.

Ante la aprobación del nuevo texto, que aún debe pasar el trámite en el Senado, activistas en pro de los derechos del colectivo se apostaron frente a la sede legislativa con banderas arco iris para protestar por la institucionalización de la discriminación.

"El nuevo Código Penal, que excluye la discriminación por orientación sexual, además de invisibilizarnos, fomenta aún más la discriminación, debido a que otorga total permiso para hacerlo sin un régimen de consecuencias", señalaron los portavoces al dar lectura a un comunicado.

"(La comunidad LGBTIQ ya vive) un ambiente generalizado de desigualdad y discriminación, que constantemente nos coarta de derechos, como el acceso al sistema de salud, acceso a la justicia y oportunidades laborales donde recibimos un trato insensible, de burla y hasta de negación servicios", señaló el colectivo, que considera que el nuevo Código Penal agravará la situación.

Uno de los participantes en la movilización, el activista Biendenido Ferrán, conocido como Bienva, mandó un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al presidente del país, Luis Abinader, para que, "por favor, no maltraten tanto a la comunidad gay".

"Que estos gays y lesbianas que estamos aquí, votamos", dijo al dirigirse a sus dos "amigos", a quienes recordó que durante la campaña electoral del pasado año hicieron "un trabajo número uno para que ustedes estén donde están hoy en día". "No nos maltraten tanto", insistió.

El nuevo Código Penal también ha puesto en pie de guerra al feminismo dominicano, por no haber incluido las tres causales en las que despenalizar el aborto, admitiendo solo la eximente en el caso de riesgo para la vida de la madre o el feto, pero solo cuando se hayan agotado todas las posibilidades médicas para evitar la muerte de ambos.