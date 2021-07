Casado responde a Sánchez que los efectos de indultos a "golpistas" son que ya se reúnen con Puigdemont en Waterloo

03-07-2021 EL presidente del PP, Pablo Casado (i) y el candidato a presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (d), posan en el XV Congreso regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, a 3 de julio de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Mazón es una apuesta de la cúpula del PP para ganar más poder territorial en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023 y además, es el candidato único del Congreso regional que sustituye a Isabel Bonig. POLITICA Jorge Gil - Europa Press



VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los "efectos" de los indultos a los líderes independentistas catalanes es que los "golpistas" ya se reúnen "con el "jefe" Carles Puigdemont en Waterloo.



"Sánchez dice que los indultos ya empiezan a tener efectos y tiene razón: en Waterlooo ya se están reuniendo los indultados golpistas con el jefe, el que dice que España es un país autoritario y en el exilio", ha afirmado Casado en el acto de clausura del XV Congreso Autonómico del PP de la Comunidad Valenciana.



El dirigente popular ha puesto otros ejemplos de estos "efectos" como el hecho de la reunión del líder de ERC, Oriol Junqueras, "con la que dice que en España no se garantizan los derechos civiles", o las palabras del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, después de una reunión en Moncloa en las que dice que "está con más fuerza que nunca para defender la independencia".



El líder popular ha acusado a Sánchez de "mentir" con los indultos a los dirigentes independentistas catalanes y cree que si éstos le "obligan", habrá un referéndum sobre este tema. "Nadie cree ya a Pedro Sánchez y, si los independentistas obligan, habrá un referéndum que romperá la igualdad de los españoles y la unidad nacional, pero nosotros no lo vamos a consentir", ha alertado.



"¿Estos son los efectos con la política de indultos? Los indultos solo han servido para garantizar su investidura y los presupuestos, ni siquiera para lo que falta de legislatura. Por eso ahora hablan de referéndum y por eso dice Rufián 'deme tiempo' e Iceta responde que tiempo habrá. Los españoles no merecemos un gobierno que nos mienta", ha lamentado Casado.



Así, ha insistido en acabar con los "engaños masivos" de un presidente del Gobierno "que asume que ya nadie le cree y no le importa". Además, ha aludido al comité federal socialista celebrado este sábado calificándolo de "el silencio de los corderos". "Son cómplices en la rendición en la defensa de nuestro marco constitucional, legalidad e igualdad de todos los españoles", ha apuntado.



"Decía Sánchez que el indulto es cuestión de valentía. ¿Lo es mentir a españoles, engañar al electorado al incumplir el código ético del PSOE o al ir en contra del Tribunal Supremo? Son muy cobardes y por estar en la Moncloa unos meses han vendido todo lo que habían prometido en campaña", ha señalado.



Casado también se ha referido a las pensiones y a las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre posibles recortes en la pensión de los llamados 'baby boomers'. "Dice que se le entendió mal. No fue así, pero para uno que dice la verdad, le hacen retratarse", ha ironizado.



REFORMA LABORAL Y LEY DE PANDEMIA



Casado, quien también ha recordado la "amenaza" a la reforma laboral, ha insistido en que el Gobierno "miente y engaña todo el tiempo" mientras "no tiene agenda para España. "Al señor Sánchez no le da la gana legislar una ley de pandemia y dice que es un Gobierno inclusivo el día en que la luz ha marcado un récord histórico", ha indicado.



"Esto es una tomadura de pelo. Sánchez nos sale demasiado caro y cada vez que abre la boca, sube la luz, la gasolina y hasta el pan. No puede ser esto", ha explicado el dirigente popular, quien también se ha mostrado en contra de la política de acercamiento de presos de ETA.



"No estamos de acuerdo con Zapatero cuando decía que era buena política que se acercaran presos a cárceles cercanas al País Vasco. Ponemos el foco en los que acercan a estos asesinos y no atendemos a una persona que dicen que le van a quemar vivo por ser hijo de alguien del PP", ha concluido, en alusión al hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que fue insultado y al que intentaron agredir mientras disputaba un partido de fútbol.