Carla Vigo asegura que tiene buena relación con sus tías

Los embarazos siempre son motivo de alegría y el de Telma Ortiz no iba a ser menos, aunque un poco inesperado, eso sí. La hermana de la Reina Letizia estaría esperando a su primer hijo en común con Robert Gavin, una información que publicaba la revista SEMANA en exclusiva y que ha desatado la polémica.



Hemos hablado con Carla Vigo, sobrina de la susodicha y de la mismísima Reina Letizia y, como de costumbre, la joven se encuentra muy incómoda con los medios de comunicación y aunque nos ha atendido, no ha querido decir ni una sola palabra sobre el embarazo de su tía: "De ese tema prefiero no hablar".



Lo que sí que ha querido dejar claro la hija de la recordada Erika Ortiz es que tiene buena relación con sus dos tías, la Reina Letizia y Telma, algo que lleva insinuándose durante mucho tiempo y que por fin ha aclarado: "Yo no tengo problemas con nadie, me llevo bien con todo el mundo".



Lo que sí que ha querido comentar por lo alto es que el embarazo de cualquier mujer siempre: "Es una buena noticia", por lo que entendemos que se alegra por este momento tan maravilloso que está viviendo su tía.



Carla salió este viernes a disfrutar de la noche madrileña con dos amigas y un amigo con el que no deja de hablar ni un solo momento. La sobrina de la Reina Letizia optaba por un vestido rojo muy ajustado que le daba problemas como podemos ver en estas imágenes porque no paraba de colocárselo.