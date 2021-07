Brasil y Perú, con esfuerzo máximo, ganan y se citan en semifinales

Lucas Paquetá (i) de Brasil celebra hoy con su compañero Neymar Jr tras anotar contra Chile, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/ANTONIO LACERDA

Río de Janeiro (Brasil), 2 jul (EFE).- Brasil y Perú avanzaron este viernes a las semifinales de la Copa América, cuyo partido jugarán este lunes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

En el camino quedaron, aunque las selecciones de Chile y Paraguay, que se emplearon a fondo y por momento dieron la imagen de que podían sacar más.

Perú se tornó el primer clasificado al derrotar en Goiania en tanda de penaltis por 4-3 a Paraguay tras igualar 3-3 en tiempo reglamentario.

La selección Blanquirroja viajaba sin escalas a las semifinales del torneo gracias a un gol de Yoshimar Yotún a 10 minutos del final del tiempo reglamentario, pero un tanto de Gabriel Ávalos al filo del 90 dejó 3-3 el marcador en Goiania y llevó la decisión a la tanda de penaltis.

La selección paraguaya jugó la segunda parte con diez jugadores por la expulsión del capitán y goleador Gustavo Gómez en la agonía del primer tiempo, en el que Perú superó un susto y se puso adelante por 2-1.

La desventaja numérica paradójicamente sirvió a los de Eduardo Berizzo para jugar con más dinámica y rapidez y señalar un 2-2 transitorio con un tanto en el 54 del defensor Junior Alonso.

A esa igualdad llegaron las selecciones tras un primer tiempo de mucha pirotecnia.

En cuestión de 19 minutos Gianluca Lapadula firmó un doblete que neutralizó la ventaja que abrió Paraguay a los 11 minutos con un gol del capitán Gustavo Gómez tras el cobro de un tiro franco.

El doblete de Lapadula lo situó junto a Lionel Messi en la cima de la clasificación de goleadores del torneo con tres anotaciones.

En el 21 apareció el delantero italiano de madre peruana para igualar el encuentro en el estadio Olímpico Pedro Ludovico.

Y al filo de los 40 minutos, el jugador del Benevento nacido hace 31 años en Turín, estableció la remontada de la Blanquirroja.

El 2-2 transitorio de Alonso no fue la única emoción del segundo tiempo pues a 10 minutos del final llegó la ventaja de Yotún pero la selección peruana no supo sostenerla y permitió el empate de Ávalos en el 90.

Antes, en el 85, la Blanquirroja había perdido por expulsión André Carrillo.

Brasil logró su clasificación en Río de Janeiro al vencer por 1-0 a Chile con gol de Lucas Paquetá, quien recién ingresado en la cancha aprovechó un balón de Casemiro y tocó de primera con Neymar, para finalizar el mismo la jugada ante Claudio Bravo en el minuto 46.

La Canarinha no terminaba de celebrar cuando se quedó con 10 jugadores por la expulsión a los 48 minutos con roja directa de Gabriel Jesus, luego de una falta temeraria sobre Eugenio Mena.

Esto le dio un impulso a la Roja y el partido se tornó de ida y vuelta, pero eran los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte los que lideraban la ofensiva.

Y ello se vio en el campo de juego. En el minuto 62 el árbitro argentino Patricio Loustau anuló un gol a Eduardo Vargas por fuera de lugar, que después fue revisado y ratificado por el VAR.

Seis minutos después el turno fue para el delantero Ben Brereton que casi sorprende al portero brasileño Ederson con un cabezazo que pegó en el horizontal.

Sin embargo, la Roja no pudo hacer la gesta y la Canarinha se quedó con el triunfo.