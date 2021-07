Biden ordena destinar “todos los recursos” a investigar ciberataque a Kaseya

El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/Samuel Corum / POOL

Washington, 3 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este sábado que ordenó dirigir “todos los recursos del Gobierno federal” a investigar el ciberataque contra la compañía Kaseya y admitió que aún no están seguros de quién está detrás de esa acción.

“La idea inicial fue que no era el Gobierno ruso, pero aún no estamos seguros”, respondió Biden a periodistas durante una visita a Traverse City, en el estado de Michigan.

El gobernante apuntó que durante la reunión que sostuvo en junio pasado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le anticipó que si Washington considera que ese Gobierno es responsable de acciones como esta, responderá.

Kaseya, una empresa de software que brinda servicios a más de 40.000 organizaciones en todo el mundo, confirmó este sábado que su plataforma de administración de sistemas, llamada VSA, sufrió un "sofisticado" ciberataque, pero estimó que afectó a un "número muy pequeño" de usuarios.

La firma reiteró el llamado a sus clientes a apagar inmediatamente sus servidores "hasta nuevo aviso" y señaló que harán lo propio con sus servidores de servicio.

En una nota posterior, Kaseya apuntó que ya están trabajando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en lo ocurrido.

En una declaración aparecida en la web Reddit, la empresa de ciberseguridad Huntress Labs indicó que "más de 1.000 negocios" habían sido afectados por el ataque.

Medios estadounidenses indicaron que una cadena de supermercados en Suecia anunció a sus clientes que sus tiendas estaban temporalmente cerradas después de que uno de sus proveedores tecnológicos sufriera un ataque que afectó el funcionamiento de sus cajas registradoras. También un ferrocarril y una cadena de farmacias de ese país resultaron afectados, según los informes de la prensa.