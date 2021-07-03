ADVISORY --CANCELLED -- SOCCER-EURO-UKR-ENG/REPORT

Ukraine & England speak after Euro quarter-final
Start: 03 Jul 2021 21:00 GMT
End: 03 Jul 2021 22:00 GMT
**EDITORS PLEASE NOTE - THE FOLLOWING EVENT HAS BEEN CANCELLED FOR OPERATIONAL REASONS - PLEASE MONITOR FOR EDIT**.
EDITORS NOTE: TIME OF THIS LIVE EVENT WOULD CHANGE IF THE MATCH GOES TO EXTRA-TIME AND PENALTIES
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ROME - Ukraine and England speak to the media following their Euro 2020 quarter-final in Rome.
SCHEDULE:
FROM 2115GMT News conferences begin
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Restrictions:
BROADCAST: NO RESALES. NO COMMERCIAL USE. MUST ON-SCREEN COURTESY "©UEFA 2021"
DIGITAL: NO RESALES. NO COMMERCIAL USE. MUST ON-SCREEN COURTESY "©UEFA 2021"
Source: UEFA
Aspect Ratio: 16:9
Location: Italy
Topic: Sports
Audio: NATURAL WITH RUSSIAN AND ENGLISH SPEECH
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