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Sábado 3 de Julio de 2021
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Agencias

ADVISORY --CANCELLED -- SOCCER-EURO-UKR-ENG/REPORT

Por
REUTERSJUL 03
2 de Julio de 2021

Ukraine & England speak after Euro quarter-final

Start: 03 Jul 2021 21:00 GMT

End: 03 Jul 2021 22:00 GMT

**EDITORS PLEASE NOTE - THE FOLLOWING EVENT HAS BEEN CANCELLED FOR OPERATIONAL REASONS - PLEASE MONITOR FOR EDIT**.

EDITORS NOTE: TIME OF THIS LIVE EVENT WOULD CHANGE IF THE MATCH GOES TO EXTRA-TIME AND PENALTIES

==

ROME - Ukraine and England speak to the media following their Euro 2020 quarter-final in Rome.

SCHEDULE:

FROM 2115GMT News conferences begin

.

Restrictions:

BROADCAST: NO RESALES. NO COMMERCIAL USE. MUST ON-SCREEN COURTESY "©UEFA 2021"

DIGITAL: NO RESALES. NO COMMERCIAL USE. MUST ON-SCREEN COURTESY "©UEFA 2021"

Source: UEFA

Aspect Ratio: 16:9

Location: Italy

Topic: Sports

Audio: NATURAL WITH RUSSIAN AND ENGLISH SPEECH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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