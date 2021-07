Uruguay pierde ante los checos y queda apeada del preolímpico de Victoria

El entrenador Ruben Magnano. EFE/JORGE ZAPATA

Toronto (Canadá), 1 jul (EFE).- El equipo masculino de baloncesto de Uruguay no podrá acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio tras quedar eliminado del torneo preolímpico que se disputa en la ciudad canadiense de Victoria al perder en la noche del jueves ante la República Checa por 80-79.

La victoria sobre Uruguay permite a los checos avanzar a una de las semifinales del torneo, que disputarán el sábado ante Canadá. La otra semifinal la jugarán Turquía y Grecia, país que ganó hoy a China por 80-105.

Canadá y Turquía ya se habían clasificado el miércoles para las semifinales y han terminado invictos la primera ronda del torneo preolímpico de Victoria.

El quinteto uruguayo, que siempre estuvo por detrás de los checos, tuvo en sus manos la posibilidad de ganar ante la República Checa al disponer de la última posesión del partido cuando el marcador reflejaba 80-79.

Pero el equipo dirigido por Ruben Magnano no pudo anotar esa última canasta lo que dejó el marcador inamovible y cerró el pasó de Uruguay a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los máximos anotadores del partido fueron los jugadores uruguayos Bruno Fitipaldo, escolta del C.B. Islas Canarias (España) y Jayson Granger, base del Alba Berlín (Alemania). Ambos sumaron 22 puntos.

El máximo anotador del equipo checo fue el base de los Chicago Bulls Tomas Satoransky, con 19 puntos.

Tras el partido Magnano señaló que "creo que Uruguay dejó bien sentado cual es su carácter, su carácter competitivo, del cual yo me siento extremadamente orgulloso como entrenador haberlos dirigido".

Magnano añadió que "para usar una cita bíblica, era un David contra un Goliat. Sin embargo, hemos dado la talla. Y creo que nos tenemos que sentir orgullosos pese a las lágrimas".

En el otro partido de la jornada, Grecia se impuso con facilidad a China por 80-105.

El máximo anotador del partido fue el escolta griego del Olympiacos Giannoulis Larentzakis que hizo 21 puntos, 1 rebote, 4 asistencias y 3 robos de balón.

La final del torneo de Victoria se realizará el 4 de julio. El ganador del torneo viajará a los Juegos Olímpicos de Tokio. EFE

