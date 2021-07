Tesla entrega récord de 201.250 autos en el segundo trimestre

(Bloomberg) -- Tesla Inc. entregó 201.250 automóviles en todo el mundo en el segundo trimestre, un récord para el fabricante de automóviles eléctricos liderado por el director ejecutivo Elon Musk.

Si bien la empresa no desglosa las ventas por región, el negocio parecía saludable en China. La mayor parte de las ventas del período correspondieron al sedán Model 3 y el crossover Model Y, que se fabrican en Shanghái y Fremont, California. El sedán Model S y el utilitario deportivo Model Xsport se producen únicamente en Fremont. Estos países son los mayores mercados de Tesla.

“Nuestros equipos han hecho un excelente trabajo navegando a través de la cadena de suministros global y los desafíos logísticos”, dijo Tesla el viernes en un comunicado.

Las entregas trimestrales son uno de los indicadores más seguidos de Tesla. Son la base de sus resultados financieros y son ampliamente consideradas un barómetro de la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores en general, ya que la empresa es el líder del mercado de automóviles a batería.

Los analistas encuestados por Bloomberg esperaban que Tesla entregara 204.160 vehículos. La compañía explicó que su recuento era ligeramente conservador y que las cifras finales podrían variar en un 0,5% o más.

Tesla llegó a subir 2,4% a US$694,44 tras la apertura en Nueva York. Las acciones han caído 3,9% este año hasta el jueves, mientras que el S&P 500 ha avanzado 15%.

“Este trimestre fue un desempeño impresionante de Musk & Co. y ahora, con un fuerte desempeño en el segundo semestre, debería ser capaz de alcanzar alrededor de 900.000 vehículos en el año, que era un objetivo importante”, dijo el analista de Wedbush Securities Daniel Ives en una nota a los clientes.

Tesla entregó 199.360 de los Model 3 e Y en el trimestre y produjo 206.421. Entregó 1.890 autos Model S y X y produjo 2.340.

El mes pasado, Tesla celebró su nuevo Model S Plaid, el automóvil de producción más rápida de la empresa. Musk calificó al Plaid como un producto estrella que demuestra la superioridad de los autos eléctricos.

