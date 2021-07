Sabalenka cierra el camino a la colombiana Osorio

Aryna Sabalenkat. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Londres, 2 jul (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka le cerró el paso en Wimbledon a la colombiana María Camila Osorio en la tercera ronda del Grand Slam londinense por 6-0 y 6-3.

La cabeza de serie número dos del torneo aplastó a Osorio, que llegó aquí sin victorias sobre hierba y se destapó llegando hasta la tercera ronda, la mejor actuación en un 'major' en su carrera, ya que solo había disputado el cuadro final de Roland Garros y perdió en primera ronda.

Pese al abultado marcador, Osorio fue cogiéndole el gusto al partido, disputado en la pista 2 del All England Club. Acabado el primer set con rosco, Osorio empezó el segundo rompiendo el saque de Sabalenka, que no tuvo problemas en llevarse los cinco siguientes juegos.

Pero Osorio tiró de garra en los momentos finales, cuando jugaba ya sin presión. Se dio el gusto de quebrar el servicio de la bielorrusa, aguantar el suyo y claudicar por 6-3, frente a los 22 golpes ganadores de Sabalenka, que avanza a octavos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera, siendo este su tope, en el US Open de 2018 y en el Abierto de Australia de este año.

Con este resultado, Osorio se pone con el mejor ránking de su carrera y al término de Wimbledon será la número 80 del mundo. EFE

msg/jag