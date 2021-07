Rey Felipe.- Felipe VI resalta el "acierto" de la creación de la ONU y los avances en 75 años aunque "queda muchísimo por hacer"

02-07-2021 El Rey Felipe VI recibe al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el Palacio Real SOCIEDAD POLÍTICA CASA DE S. M. EL REY



El Rey advierte ante secretario de Naciones Unidas del problema de la "digitalización imparable de las comunicaciones"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha resaltado este viernes el "acierto" que a su juicio supuso la creación de la ONU hace 75 años y tras reconocer los avances que se han hecho en estos años, entre otras cosas en materia de igualdad, ha subrayado que aún "queda muchísimo por hacer".



Así se ha pronunciado Don Felipe en el almuerzo en honor del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se encuentra de visita en España, donde ayer visitó la base de Naciones Unidas en Quart de Poblet (Valencia) y hoy ha mantenido sendos encuentros con el Rey y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid.



Durante la pandemia, ha subrayado el monarca, "el multilateralismo se ha revelado nuevamente como el mecanismo idóneo hacer frente a problemas comunes". "Solo si los Estados trabajamos juntos encontraremos las mejores soluciones", ha defendido, incidiendo en que "poco a poco nuestras sociedades se recuperan de la pandemia y todos deseamos que sea una victoria definitiva".



En este sentido, ha insistido en que "hasta que no estemos todos libres de la pandemia no la habremos vencido", ensalzando el hito que ha supuesto haber conseguido desarrollar una vacuna contra la COVID-19 en tan poco tiempo lo que demuestra la capacidad "de la Humanidad en su conjunto para hacer frente a grandes riesgos y desafíos colectivos y globales".



Ahora, ha resaltado Felipe VI, "corresponde a los países más desarrollados hacer un esfuerzo para que las vacunas lleguen a todos" a través de mecanismos como COVAX.



Lo mismo ocurre, ha añadido, con el cambio climático, "un desafío cuya resolución no puede esperar" y que como el propio Guterres ha dicho, ha recordado el monarca, requiere de "un acuerdo de paz con la naturaleza".



Así las cosas, "tras 75 años de existencia, la creación de una institución que reúna a todos los Estados compartiendo métodos y objetivos se ha revelado un gran acierto de los delegados de la Conferencia de San Francisco de 1945", ha sostenido el Rey.



PARIDAD EN LA ONU



A aquella conferencia, ha recordado, asistieron 850 delegados, de los que solo cuatro fueron mujeres y solo una, la dominicana Minerva Bernardino, firmó el texto. Ahora, con Guterres al frente de la ONU, "se ha alcanzado la paridad en los organismos directivos" del organismo, ha celebrado, resaltando también que "la igualdad de género" es una de sus principales políticas.



Sin embargo, ha lamentado, "es una triste realidad el hecho de que las mujeres no estén suficientemente representadas en numerosas instituciones" y que "en un mundo con conflictos, las mujeres y los niños sean víctimas de discriminación o violencia". "Hemos avanzado, pero queda muchísimo por hacer", ha advertido el monarca.



En este sentido, ha dejado claro que "España cree firmemente en el Estado de Derecho, también en el plano mundial" y que "especialmente en situaciones de conflicto, la protección de los hospitales y la seguridad de las escuelas deben constituir prioridades irrenunciables".



Además, ha aprovechado para reafirmar el compromiso de España "con el multilateralismo" y con la ONU, "porque España está en Naciones Unidas y quiere que Naciones Unidas estén en España" y para felicitarle por su reciente reelección para un segundo mandato.



PROBLEMA DE LA DIGITALIZACIÓN



Por otra parte, ha advertido de que "un nuevo problema está surgiendo debido a la imparable digitalización en las comunicaciones y, sobretodo, a los abusos o mal uso que se hace de ellas".



La Base de Quart de Poblet representa, ha señalado, "la realidad y la esperanza de que ese problema se convierta en una oportunidad, y de que la revolución digital que está conociendo la Humanidad sirva para reforzar los tres grandes objetivos de la ONU: la paz y la seguridad contra el flagelo de la guerra, el desarrollo contra la pobreza y la desigualdad, y los Derechos Humanos contra la injusticia".



AGRADECIMIENTO DE GUTERRES AL COMPROMISO ESPAÑOL



Por su parte Guterres, ha sostenido que "España miembro ejemplar de la comunidad internacional" y contribuye en todos los pilares de la ONU --paz y seguridad, desarrollo sostenible y Derechos Humanos--, entre otras cosas con el despliegue de cientos de efectivos en las misiones de mantenimiento de paz o con su política exterior feminista.



"El apoyo multilateral español a soluciones globales a desafíos globales nunca ha sido más importante que hoy en día", ha asegurado, en referencia al contexto de pandemia actual y también frente al desafío del cambio climático. "España tiene mucho que ofrecer", ha aseverado, animando al país a "redoblar sus esfuerzos como puente con los países en desarrollo y como patrocinador clave de soluciones multilaterales".



Al almuerzo en el Palacio Real han asistido el presidente del Gobierno, así como la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transformación Ecológica, Teresa Ribera, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.



Igualmente, han acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como el líder del PP, Pablo Casado, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, el exministro Javier Solana o el jugador de baloncesto y embajador de UNICEF Pau Gasol.