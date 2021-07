Pascual Sainz de Vicuña y Gabriela Delgado ya se han dado el 'Sí, quiero'

02-07-2021 PASCUAL SAINZ DE VICUÑA Y GABRIELA DELGADO. MADRID, 2 (CHANCE) La llegada del verano nos suele anticipar muchas cosas, no solamente la playa y las piscina, sino las fechas en las que las mayorías de parejas deciden comprometerse, sellar su amor por todo lo alto, así como las comuniones y bautizos. Hoy ha tenido lugar una boda que nos ha sacado los dientes largos porque la han protagonizado dos personas, completamente discretas, pero que están locamente enamorados. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



La llegada del verano nos suele anticipar muchas cosas, no solamente la playa y las piscina, sino las fechas en las que las mayorías de parejas deciden comprometerse, sellar su amor por todo lo alto, así como las comuniones y bautizos. Hoy ha tenido lugar una boda que nos ha sacado los dientes largos porque la han protagonizado dos personas, completamente discretas, pero que están locamente enamorados.



Se trata del jugador de polo, Pascual Sainz de Vicuña y Gabriela Delgado, los dos tortolitos se han dado el 'Sí, quiero' delante de todos los testigos que han decidido no perderse este enlace matrimonial. El lugar elegido ha sido la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, situada en Sotogrande, en el que todos han visto como se juraban amor eterno.



Minutos más tarde, todos los invitados y los protagonistas de este día han abandonado la parroquia para dirigirse hasta el Club de Polo y Doma Dos Lunas, propiedad de los padres del novio. Un lugar al que no han tardado apenas nada ya que se sitúa a quince minutos en coche de Sotogrande, en una finca que recibe el nombre de Mezquitón de San Martín del Tesorillo.



Pascual y Gabriela tenían todo planeado para darse el 'Sí, quiero' el año pasado, pero debido a las restricciones de la pandemia han tenido que esperarse hasta hoy para brindar su amor. Han sido más de trescientos invitados los que no se han perdido esta ceremonia, una de las más importantes en la jet patria.



"Sí, ha sido precioso, estamos felices" confesaba el novio a la salida de la parroquia, por su parte Gabriela aseguraba que iban a disfrutar por todo alto: "Vamos a comer, disfrutar de nuestras familias, de nuestros amigos y nada..." y lo que más han querido resaltar es el precioso día que ha hecho: "Ha hecho un día buenísimo, tampoco ha hecho mucho calor, así que de maravilla".