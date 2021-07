NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Ejército mexicano editó logo de partido oficialista en camión con droga

LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en las redes sociales asegura que las imágenes difundidas sobre un camión que fue detenido con 280 kilogramos de la droga cristal el 24 de junio en Michoacán fueron editadas y se añadió el logo de Morena, el partido en el poder, en el vehículo detenido por el ejército mexicano, a fin de afectar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

LOS HECHOS: La AP revisó las imágenes difundidas por las áreas de prensa del ejército y la presidencia y las imágenes editadas en realidad fueron las difundidas por los militares, en las cuales fue borrado el logo de Morena. El vehículo sí tenía el logo de Morena, de acuerdo con las fotos que distribuyó la presidencia.

El 24 de junio, el ejército dio a conocer que, en colaboración con la Guardia Nacional, había hallado en un camión de pasajeros un total de 280 kilos de droga que aparentemente era cristal, con un valor superior a los 83 millones de pesos (poco más de 4 millones de dólares), en el estado de Michoacán.

El ejército publicó ese día, a las 11:32 de la mañana, un tuit en el que se incluyeron tres fotografías. En una de ellas se puede ver a un grupo de militares sacando la droga del área de carga del camión. En el vehículo no se ve el logo de Morena.

Sin embargo, ese mismo día, alrededor de las 16:00 horas, el área de prensa de la presidencia difundió el comunicado 39/2021 del ejército con seis fotos del caso. Una de esas imágenes es la misma de los militares descargando la droga del camión, pero en ella sí se ve el logo de Morena en el camión.

La encargada de difundir las imágenes en el chat de WhatsApp para los reporteros que cubren las actividades del presidente López Obrador fue Noemí Vargas, de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia.

Sin embargo, en las redes sociales circulan publicaciones que aseguran que en realidad medios y usuarios de Twitter han sido los responsables de agregar, con dolo, el logo de Morena en el camión, a fin de afectar al gobierno de López Obrador.

Hasta ahora el ejército mexicano no ha explicado por qué realizó la edición de las imágenes.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Gobierno de capital mexicana no extravió 300 kilos de marihuana

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de la Ciudad de México extravió 300 kilos de marihuana que fueron confiscados en un operativo ocurrido en un barrio de la capital mexicana en 2019.

LOS HECHOS: Una vocera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana dijo a The Associated Press que la versión que circula es “totalmente falsa”. Además, desde 2019 el gobierno desmintió rumores que circularon sobre el supuesto extravío de drogas.

El 22 de octubre de 2019, durante un operativo en la colonia Morelos, contigua al Centro Histórico de la Ciudad de México, fuerzas federales y locales de la capital detuvieron a 31 individuos e incautaron armas, 50 kilos de sustancias químicas para producir drogas y 2,1 toneladas de marihuana.

En una conferencia de prensa ese día, Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que en el operativo participaron 147 elementos de la Secretaría de Marina federal y 600 policías de la capital.

“Derivado de la aplicación de la estrategia de seguridad para la disminución de la violencia, esta Secretaría tuvo conocimiento a través de las denuncias de habitantes de la zona que existían personas armadas, generadores de violencia, disparos de arma de fuego, venta de droga, entre otros actos delictivos”, explicó el funcionario.

La prensa nacional mexicana reportó ampliamente sobre este operativo por el número de detenciones realizadas en una de las zonas más conflictivas de la Ciudad de México. Sin embargo, tras el operativo un juez federal ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos al haber existido inconsistencias en los reportes policiales sobre los arrestos.

Ante las liberaciones, el 25 de octubre de ese año la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que aunque sí existieron inconsistencias en los reportes, las acciones realizadas en el operativo fueron “legales y en flagrancia”.

Además calificó la decisión del juez de “desafortunada” e hizo un llamado a los jueces a “analizar de manera integral los casos” y tomar en cuenta las evidencias recabadas sobre los hechos delictivos.

Una publicación que circula en Facebook afirma erróneamente que el gobierno de la capital extravió 300 kilos de marihuana decomisada durante el operativo de 2019.

Pero Tania Aguilar, de Comunicación Social de la SSC, dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que la versión que circula es “totalmente falsa” y que las drogas decomisadas en operativos son entregadas para su resguardo a la fiscalía que, de acuerdo con las leyes mexicanas, posteriormente debe destruir los narcóticos.

Además, desde noviembre de 2019, tras el operativo en la Colonia Morelos, la SSC había desmentido versiones que circularon sobre un supuesto extravío de las drogas decomisadas en las acciones del 22 de octubre.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Expresidente mexicano no insultó a votantes en Twitter

LA AFIRMACIÓN: El expresidente mexicano Vicente Fox tuiteó que los ciudadanos que una vez votaron por él eran unos malagradecidos que antes comían de su mano y ahora lo rechazaban y deseó que no le ocurra lo mismo a López Obrador.

LOS HECHOS: El tuit no aparece en la cuenta de Fox. Tampoco en búsquedas en caché de Google o Wayback Machine. Además, el interlineado y la alineación del texto en el tuit es diferente al de Twitter.

El próximo 1 de agosto en México se realizará una consulta popular para determinar si la ciudadanía está de acuerdo o no en que se realicen investigaciones judiciales en contra de los últimos cinco expresidentes.

Ante esto, algunos exmandatarios se han pronunciado en contra como Fox, quien gobernó México entre los años 2000 y 2006 y ha señalado que se trata de una “farsa”.

Ante ello, en las redes sociales comenzó a circular un tuit falso de Fox que dice: “El mundo al revés, chairos amados votaron por mí, comieron de mi mano y ahora me rechazan, ojalá no le pase lo mismo a López. Gente malagradecida”.

Sin embargo, el tuit no aparece en su cuenta. La AP realizó una búsqueda del mismo, por imagen o por texto, en caché de Google o con la herramienta Wayback Machine y no halló resultados.

Además, la imagen del tuit que se ha compartido en las redes sociales tiene diferencias importantes con otras capturas de pantalla de Twitter.

Por ejemplo, el interlineado y la alineación del texto no corresponden al que usa Twitter. La AP revisó los espaciados de la red social en capturas de pantalla de iPhone y Android, así como en navegador de computadora, y no coinciden con los del tuit falsamente atribuido a Fox.

La palabra “chairos” se usa, de manera despectiva, para referirse a los seguidores del actual presidente López Obrador, aunque algunos la han resignificado y se la han apropiado a manera de mostrar su orgullo por apoyar al mandatario.

Hasta ahora, sólo los expresidentes que emergieron del Partido Acción Nacional (PAN), cómo Fox y Felipe Calderón (2006-2012), se han pronunciado en contra de la consulta popular.

Los exmandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cómo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, no se han manifestado públicamente sobre el ejercicio.

— Rafael Cabrera

Gobierno de Chicago no declaró “estado de emergencia” tras ataque a pareja

LA AFIRMACIÓN: La ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, declaró un “estado de emergencia” tras el homicidio de una pareja que fue registrado en video.

LOS HECHOS: AP no encontró evidencia en los boletines oficiales de la ciudad de que se haya decretado un “estado de emergencia” tras los homicidios.

El 19 de junio, después de las celebraciones del Desfile del Día del Puertorriqueño en el barrio Humboldt Park, en Chicago, un grupo de individuos emboscaron y asesinaron a un sujeto identificado como Gyovanny Arzuaga, de 24 años, que se desplazaba en un vehículo por la calle West Division, reportó The Associated Press

De acuerdo con documentos policiales, los atacantes también sacaron a la fuerza del vehículo a la novia de Arzuaga, Yasmin Pérez, de 24 años, y le dispararon. Ella murió en un hospital cuatro días después.

Autoridades de la ciudad reportaron que la agresión ocurrió después de una colisión vehicular en la que se habían visto involucrados momentos antes del homicidio de Arzuaga. Los hechos violentos fueron captados en un video que posteriormente fue compartido ampliamente en las redes sociales.

El 21 de junio se realizó un evento en el que la alcaldesa de Chicago respondió preguntas de la prensa sobre los hechos. Lori Lightfoot ofreció castigar a los responsables de la agresión a la pareja y de otros crímenes ocurridos y dijo que “no vamos a escatimar ningún recurso para encontrarlos y traerlos a la justicia”.

Una publicación del 23 de junio que circula en Facebook afirma erróneamente que fue declarado un “estado de emergencia” en Chicago tras el homicidio de Arzuaga y Pérez, pero AP no encontró evidencia de ello. Tampoco existen registros noticiosos de una declaración como la mencionada en la publicación.

Aunque en su conferencia del 21 de junio se refirió a los hechos de violencia ocurridos en el fin de semana anterior, la alcaldesa tampoco aludió a una declaración de “emergencia” en la ciudad tras los homicidios.

La oficina de prensa de la alcaldesa de Chicago no respondió de manera inmediata a una solicitud de AP sobre la versión errónea que circula.

— Marcos Martínez Chacón

No es real que un infiltrado español se haya enfrentado al presidente mexicano

LA AFIRMACIÓN: Un infiltrado de la corona española se enfrentó al presidente de México en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo Federal.

VERIFICACIÓN AP: Falso. No se ha registrado ningún enfrentamiento entre un infiltrado del gobierno español y el mandatario mexicano. El video que se utiliza para sustentar dicha afirmación en realidad muestra a un periodista de origen español -que labora y está radicado en Estados Unidos- haciendo preguntas al presidente durante su conferencia matutina diaria del 24 de junio.

Antonio Texeira es un periodista y presentador del programa Al Rojo Vivo, de la cadena televisiva estadounidense Telemundo. Es originario de Extremadura, España, pero vive y trabaja en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

De acuerdo con reportes mediáticos y con su perfil de LinkedIn, Texeira trabaja para Telemundo desde 2016.

Una publicación compartida en Facebook asegura falsamente que se descubrió a un infiltrado en el Palacio Nacional, lugar donde el presidente de México realiza su conferencia diaria.

El texto va acompañado de un video que dice: “España comete el peor error! se metieron con México; descubren infiltrado en palacio ¡AMLO lo trono!”.

La portada de la grabación muestra una imagen en la que aparece López Obrador, Texeira con el rostro difuminado y los reyes de España Felipe VI y Letizia Ortiz. Sobre la imagen se lee: “Corona española contraataca. ¡Hay infiltrado en Palacio! Se enfrentó a AMLO”.

Pero Texeira no es un infiltrado, es un periodista que acudió a la conferencia presidencial del 24 de junio y el propio López Obrador le dio la palabra para realizar algunas preguntas.

En el encuentro con medios, Texeira se identificó como periodista y presentador de Telemundo y cuestionó al presidente sobre la libertad de la prensa, la seguridad de los periodistas y los programas sociales. Detalló que estaba en México realizando un reportaje sobre niños mexicanos que trabajan en lugar de estudiar.

La AP no encontró ningún reporte oficial ni mediático en el que se hablara de un enfrentamiento entre un “infiltrado” o enviado de la Corona española y el mandatario mexicano.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Librería no criticó a subsecretario de Salud mexicano en anuncio publicitario

LA AFIRMACIÓN: La cadena de librerías mexicana Gandhi creó un anuncio publicitario en el que critica un comentario del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sobre las denuncias de desabastecimiento de medicamentos oncológicos en el país.

LOS HECHOS: Librerías Gandhi dijo a AP que la imagen no es parte de su campaña de publicidad. “Nuestras campañas de comunicación no pretenden tomar posturas políticas, religiosas, ni manifestarse sobre las preferencias de cada individuo”, dijo la librería a través de un mensaje de Facebook.

El 27 de junio en el programa de televisión El Chamuco TV, López-Gatell dijo que las denuncias de escasez de medicamentos para niños, las cuales se han registrado desde principios de julio de 2020, son “mentiras” con fines golpistas.

“Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe... de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”, dijo el subsecretario en la entrevista.

El funcionario agregó que estas manifestaciones son impulsadas por la oposición y por las empresas farmacéuticas como respuesta a la decisión del gobierno federal de cambiar las reglas en la adquisición de compras de medicamentos.

“Se agarraron de la bandera de algo que es socialmente muy sensible que es la niñez y el cáncer que, irremediablemente, es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento; entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, esta mentira de que no tienen medicamentos”, señaló.

A raíz de la transmisión de la entrevista, en las redes sociales se comenzaron a compartir memes, caricaturas y diversas publicaciones criticando la postura del subsecretario de Salud e incluso exigiendo su renuncia.

Una imagen compartida en Facebook muestra un supuesto anuncio de Librerías Gandhi que dice: “Leer evitará que creas que los niños con cáncer son golpistas”. La imagen utiliza un fondo amarillo, letras moradas y en la parte inferior el logo de Gandhi y la web de la librería.

Pero Librerías Gandhi dijo a AP que el material no es parte de su publicidad. La empresa mexicana tiene en su web un registro de las distintas campañas publicitarias que han realizado desde 2001 y la imagen tampoco aparece ahí. Además la tipografía del logo de Gandhi es distinta.

Tras la polémica que generaron sus declaraciones, López-Gatell legitimó la preocupación de los padres de familia de niños con cáncer en una conferencia de prensa. Explicó que a lo que se refería en el programa era a que se está explotando el dolor humano y aseguró que el gobierno es solidario con su causa

“Lo que denuncié en el programa El Chamuco y lo sostengo tristemente, es que el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano. Nuestra absoluta simpatía, respeto y por ellos estamos trabajando incansablemente por conseguir los medicamentos”.

En la misma conferencia, el presidente López Obrador aseguró que ya se habían comprado 21 de 25 fármacos para el cáncer y que pronto tendrán la totalidad de los tratamientos.

López Obrador agregó que los padres de familia de los menores con cáncer tienen todo el derecho a exigir y manifestarse.

— Abril Mulato

