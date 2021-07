'Niko Shera' encabeza el equipo de siete judocas españoles en Tokio

Nikoloz Sherazadishvili. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/Archivo

Madrid, 2 jul (EFE).- El campeón del mundo en -90 Kg, Nikoloz Sherazadishvili, liderará el equipo de judo español que competirá en Tokio, formado por siete judocas entre los que están también los otros medallistas del Mundial de este año en Budapest, Ana Pérez (plata -52), Julia Figueroa (bronce -48) y Francisco Garrigós (bronce -60).

La Federación Española de Judo (RFEJYDA) presentó este viernes a su delegación en la capital japonesa, que se completará con Alberto Gaitero, bronce en el Europeo 2021 de Lisboa en -66 Kg, María Bernabéu (-70), que fue diploma (4a) en Río 2016, y Cristina Cabaña, plata en el Torneo Abierto de Europa 2020 (-63).

El presidente de la RFEJYDA, Juan Carlos Barcos, aseguró que se trata de "un equipo con un talento increíble," en el que "hay cinco cabezas de serie", para intentar lograr una medalla que el judo español no consigue en unos Juegos desde Sídney 2000.

"Estoy convencido de que los resultados van a ser espectaculares", afirmó durante la presentación a través del canal de Youtube del organismo.

'Niko Shera', primer bicampeón español de judo, confirmó que después de Tokio cambiará de peso para el próximo ciclo de preparación olímpica: "Voy a cambiar de categoría al 100%", mientras Cristina Cabaña, última confirmada de la expedición, confesó vivir con incertidumbre los días previos a la confirmación de su pasaporte a Tokio 2020.

"Fueron días duros. Cogimos un excel e hicimos cuentas, pero no era seguro. No dejé de entrenar, pero entrené mejor cuando supe que iba a ir", indicó.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE) y anterior presidente de la RFEJYDA, Alejandro Blanco, manifestó su confianza en el equipo. "No recuerdo nunca que llegáramos a unos Juegos con tanto nivel. Os felicito a todos", dijo

"Vais en condiciones de ganar, lo habéis demostrado todo el año. Sois una federación puntera. Lleváis un equipazo, sois siete gladiadores. Vamos a por los Juegos, vamos a por la medalla", apuntó.

La selección de judo intentará romper con la racha de veinte años sin un podio en esta disciplina, desde que la judoca alicantina Isabel Fernández consiguiera el oro en Sídney 2000.