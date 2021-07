María Bravo desvela que Eva Longoria asistirá un año más a la Gala Global Gift Marbella

MADRID, 2 (CHANCE)



Centrada en su faceta solidaria y volcada totalmente en su labor al frente de la Global Gift Foundation, María Bravo ha cumplido un sueño con la inauguración, después de muchos años de esfuerzo y trabajo para conseguir financiación, 'Casa Ángeles', un lugar de esperanza para niños con necesidades especiales y sus familias en el corazón de Marbella.



"Esto ha sido un sueño y un parto de seis años, hemos creado algo mágico donde tenemos 20 diferentes enfermedades raras y necesidades especiales donde podemos dar las terapias y ayudar a los padres a que tengan na casa, un hogar donde se sientan respaldados, pueden comunicarse entre ellos", ha señalado una emocionada María, desvelando por qué se llama casa Ángeles: "Se lo hemos puesto en honor a mi madre, que me enseñó el amor, la inclusión, la compasión y yo quería que este centro fuera todo eso".



Inmersa en los preparativos de la Gala Global Gift - que en 2020 no se celebró a causa de la pandemia - la ex de Bruce Willis adelanta que se celebrará el "29 de agosto y, como siempre, en el hotel Gran Meliá Don Pepe", desvelando algunas de las celebrities que la acompañarán en la que se ha convertido la noche más solidaria del año en Marbella: "Eva Longoría viene como anfitriona, Andrés Velencoso será el anfitrión de honor, vendrá Thalía y a Chenoa le daremos un premio por su empoderamiento".



"Eva viene con su marido, Pepe Bastón, por supuesto, y con su hijo. Es mi ahijado y ¡ay no sabes! Hablo con él en FaceTime y cada día habla mejor, habla español y además tiene un acentillo andaluz, como yo le hablo todos los días, entre mexicano y andaluz", revela María, íntima amiga de la protagonista de 'Mujeres desesperadas', que es una enamorada confesa de la localidad malagueña. "Eva no se pierde Marbella por nada, lo siente como su segundo hogar, ella lleva 12 años viniendo cada año y pasamos las vacaciones juntas aquí, ahora con mi ahijado. Habla el español mejor que el inglés".