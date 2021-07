Malena Gracia y Arévalo, ¿problemas en el paraíso?

13-04-2021 Malena Gracia y Arévalo, cada día más enamorados, ya hablan de boda. MADRID, 2 (CHANCE) A comienzos de 2021 Arévalo y Malena Gracia daban la campanada presumiendo de su amor y confirmando su relación sentimental después de muchos años de amistad. Muy enamorada, la pareja - desvelando que su noviazgo había empezado "hacía un tiempo" - confesaba que lo suyo marchaba a las mil maravillas pese a la distancia (ya que él vive en Valencia y ella en Madrid), sin descartar una boda en un futuro próximo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Sin embargo, el humorista y la artista podrían atravesar una fuerte crisis en su historia de amor, que podría pender de un hilo. Así, si la última vez que vimos a Malena Gracia habló largo y tendido de Arévalo y confesó loca de amor que le haría mucha ilusión pasar por el altar y convivir en un futuro próximo con él, ahora las tornas han cambiado y la cantante ha respondido de lo más extraña y cortante a las preguntas sobre su noviazgo en el último evento al que ha acudido en la capital.



- CHANCE: Hola Malena, te esperábamos con Arévalo



- MALENA: Está en Valencia, es complicado porque yo estoy trabajando



- CH: ¿cómo lleváis la distancia?



- MALENA: Él vive allí y yo a Valencia no me voy a ir a vivir



- CH: Si os ibais a casar



- MALENA: Eso ya lo veremos



- CH: ¿Habéis roto?



- MALENA: No, pero yo ya no quiero hablar, que las cosas vayan surgiendo. Cada cosa a su paso



- CH: ¿Se han enfriado las cosas?



- MALENA: No, estamos bien...



- CH: ¿Cómo se presenta el verano, algún viaje con Arévalo?



- MALENA: De momento mis viajes sola y ya veremos tengo mucho trabajo



¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones! ¿Crisis entre el humorista y la cantante? ¡Todo apunta a que sí!