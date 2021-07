Los vacunados podrían evitar futuras restricciones anticovid en Alemania

Las personas que hayan recibido dos dosis de la vacuna contra el covid-19 en Alemania no se verían afectadas en el futuro por eventuales medidas de confinamiento, anunció este viernes el ministro de Salud.

"Mientras no haya mutaciones que alteren la protección, la vacunación completa significa que las medidas como las del invierno pasado no son necesarias para las personas vacunadas", explicó Jens Spahn en una conferencia de prensa.

Helge Braun, director de la cancillería de Angela Merkel, había dicho el jueves que las personas vacunadas no tendrían que sufrir nuevas restricciones.

"Las personas vacunadas ya no están realmente en riesgo y no ponen a los demás en peligro. No hay razón para aconsejar una reducción de sus contactos", explicó a la radio MDR este consejero cercano a la canciller.

El ministro de Salud volvió a animar el viernes a los alemanes a que se vacunaran por completo, sin contentarse con una sola inyección. "Cuantas más vacunas haya en verano, más favorable será el otoño", afirmó.

El gobierno y las regiones tienen la intención de seguir la recomendación del comité de vacunación alemán de completar una primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de una vacuna de ARN mensajero: Pfizer/BioNTech o Moderna.

Esta combinación ofrece un "nivel muy muy alto de protección", incluso contra la variante Delta, que ahora representa "70-80%" de las infecciones por covid-19, argumentó Spahn.

Poco más de seis meses después del inicio de la campaña de vacunación, el 55% de la población alemana ya ha recibido al menos una inyección, es decir, más de 46 millones de personas, mientras que el 37,3% recibió dos dosis.

