En el estado central de Aragua las autoridades se mantienen "alerta" y en "constante vigilancia" debido a las lluvias de las últimas horas. EFE/Henry Chirinos/Archivo

Caracas, 2 jul (EFE).- Las autoridades de Venezuela se mantienen en alerta ante las fuertes lluvias registradas en los últimos días, que han afectado a tres estados del país, aunque de momento no se conocen detalles sobre los posibles daños causados.

"El Inameh (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) pronostica para este viernes un incremento del oleaje en nuestras costas, debido al paso de la tormenta tropical Elsa (ya convertida en huracán) por el Mar Caribe, al norte de Venezuela. Seguimos activos en el 'Plan De Lluvias 2021'", dijo la ministra de Interior, Carmen Meléndez, en Twitter.

En el estado central de Aragua, que amaneció este viernes "con afectaciones en los municipios de Girardot, Mariño, Sucre y Francisco Linares Alcántara", las autoridades se mantienen "alerta" y en "constante vigilancia" debido a las lluvias de las últimas horas.

Así lo informó, a través de Twitter, el gobernador de la región, Rodolfo Marco Torres, quien no especificó cuáles fueron los daños causados.

"En las últimas 24 horas se registraron precipitaciones extraordinarias en Aragua, las estaciones meteorológicas de Base Sucre y Turmero registraron valores por encima de su promedio mensual, producto de la formación de Elsa a su paso por el Caribe", agregó.

Por su parte, el gobernador del también estado central de Miranda, Héctor Rodríguez, indicó -por la misma vía- que ante "la alerta de las lluvias en los próximos días, los equipos de seguridad y de prevención se mantienen desplegados en todo el territorio monitoreando la situación y atendiendo de forma inmediata cualquier afectación".

Sin embargo, Rodríguez tampoco detalló los daños registrados en el estado.

Entretanto, en Caracas, el sector conocido como Macarao se vio afectado en la última semana por las lluvias con pequeñas inundaciones.

Algunos opositores, como Ismael Léon, denunciaron que el país no cuenta con "políticas públicas" para atender este tipo de situaciones, pues aseguran que el Gobierno no cumple con el mantenimiento "de las quebradas, alcantarillas, ríos, desagües en ninguna zona del país".

Este mismo viernes, el opositor Carlos Valero expresó que lo que ocurre en Aragua es "una tragedia" e indicó que "es consecuencia de las lluvias, pero también de la falta de políticas públicas de limpieza y construcción de drenajes".