Las 5 fotos imperdibles que publicó 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 en Instagram

Un d铆a (yo ten铆a 12 a帽os) mi papa pas贸 por m铆 para llevarme a pasear y le mostr茅 con mucho miedo y pena mis calificaciones (hab铆a reprobado matem谩ticas)鈥 鈥淢i mam谩 est谩 furiosa y no quiso firmarlas, dice que me las firmes t煤 y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela ma帽ana鈥. le dije. 鈥淎h ok鈥 contest贸 mi pap谩 firmando. 鈥渓isto, ten鈥. 鈥淧ero鈥 no me vas a rega帽ar?鈥 pregunt茅. 鈥淧ara qu茅?鈥 鈥淧ues reprob茅鈥︹ 鈥淧ues estudia m谩s para la pr贸xima y ya!鈥 dijo. Yo me le qued茅 viendo muy confundida. 鈥淧ero mi mam谩 quer铆a que que me rega帽aras y me castigaras.鈥 鈥淎 ver, ll谩male a tu mam谩 y p谩same el tel茅fono鈥. Y le llam茅鈥 Cuando ella contest贸, mi pap谩 empez贸 a gritar f煤rico: 鈥淣o puede ser Aislinn!!! de verdad est谩s canija! 脥bamos a ir al parque por un helado pero olv铆date de eso! Matem谩ticas reprobadas, carajo! Qu茅 verg眉enza, te pasas!鈥 Y colg贸. Me le qued茅 viendo a mi pap谩 algo asustada sin entender bien lo que hab铆a pasado. En eso el suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: 鈥淟isto! ya te rega帽茅! Vamos por un helado!鈥. No se qu茅 tan 鈥渂ien o mal鈥 estuvo eso馃槀 pero esa y muchas m谩s an茅cdotas de este estilo nunca se me olvidaron鈥 Gracias por ense帽arme a no tomarme la vida tan en serio pap谩鈥 Te amo con todo mi coraz贸n @ederbez鈾ワ笍 #FelizD铆aDelPadre





happy heart 鉂わ笍 gracias x consentirnos 馃槈 @selina @miatulum #selinatulum 馃摳: @momimfine





Hicimos un viaje express a Guatemala馃嚞馃嚬 y fue una de las mejores experiencias. En s贸lo 3 d铆as y medio hicimos lo que har铆amos en una semana, terminamos destruidos pero vali贸 toda la pena馃槄. 脷ltimamente mis amigos me han ense帽ado que no necesitas muchos d铆as libres para hacer un peque帽o viaje o algo que siempre has querido hacer. Gracias al super #dreamteam : @momimfine @vadhird y @alosian por hacer estupideces todo el d铆a馃槀 @summerferguson @felix.verhous 馃グ Gracias @visitguatemala_ por su atenci贸n y organizaci贸n.





a magical day馃グ馃彴鈥





Nueva edici贸n de @thewalk.com.mx 馃グ Dress: @jeanlouissabaji Jewelry: @bulgari Creative Direction & Styling: @alexacerov Photography: @ivanaguirrefotografo Coordination: @gavo235 Production Design: @efimeros.mx Makeup: @chentechapitas Hair: @luisgilq Video & Text: @kevingorian RP: @betoville Agency: @inkentourage @peperincon

Aislinn Gonz谩lez Derbez naci贸 el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de M茅xico. Hija del actor y comediante Eugenio Derbez y de Gabriela Michel, Aislinn se desempe帽a como actriz y modelo.

Estudi贸 la carrera de Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que estudiaba actuaci贸n en el Actors Studio de Nueva York (2005-2009): all谩 interpret贸 varios papeles en cortometrajes y actu贸 en la obra de teatro Happy Hour. Comenz贸 su carrera art铆stica como modelo a los 15 a帽os.

Su carrera actoral inici贸 cuando regres贸 a vivir a la Ciudad de M茅xico en el 2009 y tom贸 relevancia por sus primeras participaciones en largometrajes como Te presento a Laura (2010) dirigida por Fernando Noriega y El atentado (2010) de Jorge Fons.

Durante su corta carrera cinematogr谩fica ha conseguido cinco papeles protag贸nicos en cine, los cuales fueron estrenadas en el 2012, como: El cielo en tu mirada (2012) de Pitipol Ybarra; Abolici贸n de la propiedad (2012) de Jes煤s Maga帽a por la cual fue nominada como "Mejor Actriz" en el FICG; Yerbamala (2012) de Javier Solar; Musth (2013) de Mauricio T. Valle; y una pel铆cula chilena, Tierra de sangre (2013).

Tambi茅n particip贸 como protagonista en cinco series de Televisi贸n dentro y fuera de M茅xico: en la serie para Canal Once Los Minondo (2011); en la serie de MTV Ni帽as mal (2011); en la serie colombiana La promesa (2012). Tambi茅n actu贸 en la serie de Televisa Ellas son.. la alegr铆a del hogar (2010); y en la serie de Pedro Torres Mujeres asesinas (2011) en el cap铆tulo 芦Marta, manipuladora禄 junto con la actriz Lorena Meritano.

En teatro ha actuado en la obra No s茅 si cortarme las venas o dej谩rmelas largas (2011) escrita y dirigida por Manolo Caro.鈥 Tambi茅n particip贸 varias veces en los programas de Eugenio Derbez Al derecho y al Derbez, XHDRBZ y Derbez en cuando.

Ha participado en videos musicales como 芦Estuve禄 y 芦Se me va la voz禄 de Alejandro Fern谩ndez, 芦S贸lo d茅jate amar禄 de Kalimba. En 2008, act煤a en la serie-web Colinas, actuando e interpretando a 'Leah', despu茅s hizo otra serie-web llamada Sweet & Spicy (2008).