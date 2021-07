La OPEP y sus aliados continúan hoy sus deliberaciones a nivel ministerial

Sede de la OPEP en Viena. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Viena, 2 jul (EFE).- La alianza OPEP+ (OPEP y aliados), liderada por Arabia Saudí y Rusia, continúa esta tarde con sus deliberaciones a nivel ministerial para buscar un consenso sobre cuánto crudo producirán entre agosto y diciembre.

Los precios del petróleo volvieron a fortalecerse durante la primera jornada de las consultas ayer ante indicios de que el esperado aumento de producción puede ser más bien modesto.

Según filtraciones a la prensa, en la reunión telemática del jueves hubo algunas diferencias entre los países productores.

Algunos delegados dijeron que Arabia Saudí y Rusia, los dos pesos pesados de la alianza, habían propuesto un acuerdo preliminar para aumentar el bombeo conjunto en 2 millones de barriles diarios (mbd) entre agosto y diciembre, a razón de 0,4 mbd cada mes.

Pero, según fuentes citadas por la agencia rusa TASS, hubo países contrarios a la distribución por cuotas nacionales propuesta para el incremento.

En particular, Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán se opusieron a las recomendaciones previas del Comité, que finalmente no llegó a formular una recomendación, por lo que se decidió continuar intentándolo este viernes.

La noticia sobre un probable compromiso para un aumento de 2 mbd repartido en cinco meses parece haber decepcionado en los mercados, donde se considera inferior al vigoroso aumento de la demanda de combustibles que se espera en la segunda mitad del año ante la fuerte recuperación económica.

En consecuencia, los "petroprecios" reaccionaron al alza y alcanzaron niveles que no se veían desde 2018.

Esta mañana, el barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, abrió en el mercado de futuros de Londres en 75,70 dólares, ligeramente menos que el anterior cierre pero casi un 1 % más que hace dos días.

Por su parte, el crudo de la OPEP se vendía el jueves a 74,84 dólares por barril, un 1,7 % más que el miércoles, informó el grupo petrolero hoy en Viena.