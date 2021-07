02-07-2021 La Comunidad Valenciana y Andalucía, destinos favoritos de los españoles este verano. La región, con Alicante a la cabeza, engloba el 22% de las reservas totales para estas vacaciones MADRID, 2 (CHANCE) El objetivo de los españoles para este verano será recuperar el tiempo perdido con unas vacaciones realmente diferentes, de las que tenemos muchas ganas después de un año especialmente complicado por la pandemia del Covid. La flexibilización de las restricciones y el deseo de volver a viajar han servido de motor para impulsar las reservas y los meses de junio, julio y agosto ya concentran el 24% de las ventas anuales, según datos de Weekendesk.es. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA WEEKENDESK.ES



El objetivo de los españoles para este verano será recuperar el tiempo perdido con unas vacaciones realmente diferentes, de las que tenemos muchas ganas después de un año especialmente complicado por la pandemia del Covid. La flexibilización de las restricciones y el deseo de volver a viajar han servido de motor para impulsar las reservas y los meses de junio, julio y agosto ya concentran el 24% de las ventas anuales, según datos de Weekendesk.es.



Sin lugar a dudas, este verano será particularmente distinto al resto, incluyendo al del año pasado que nos trajo unas vacaciones realmente atípicas. Teniendo como telón de fondo un panorama más alentador, comenzaremos a retomar ciertos hábitos, pero no será de la misma manera, ya que la salud y la seguridad serán determinantes en la toma decisiones. ¿Cuáles son las nuevas tendencias vacacionales?



Próxima parada: la naturaleza



La conexión con la naturaleza es una tendencia que ha llegado para quedarse. Y este verano no será la excepción. La proximidad continuará prevaleciendo con el diferencial de que los turistas buscarán destinos de más "confianza", aquellos donde puedan encontrar remansos de tranquilidad: la costa, la montaña, las zonas rurales, los pueblos con encanto*



Esto ha hecho que algunas regiones estén mostrando un repunte muy importante, entre ellas la Comunidad Valenciana y Andalucía, que lideran el ranking de las ventas con un 22% del total nacional, cada una. Su inusual y muy atractiva combinación de entornos naturales, protagonizados por la playa y la montaña, así como sus pintorescos pueblos, les han convertido en los refugios perfectos para unas vacaciones de ensueño. Alicante destaca como la gran favorita nivel nacional con el 18% de las ventas.



Les sigue muy de cerca Cataluña, concentrando el 18% de las reservas a nivel autonómico. Su principal gancho este año es la provincia de Gerona con el 8% de las ventas. En el ranking regional aparece este año Castilla y León (6%), gracias a las opciones que ofrece en cuanto a escapadas rurales en medio de espacios fascinantes, como los Picos de Europa, que comparte con Cantabria, que cierra el Top 5 de reservas con el 5% del total.



El turismo Premium se afianza: viajes a lo grande y de lujo



El 2021 será el año de materializar las vacaciones que muchos llevan soñando durante meses. Viajar a lo grande será la máxima y eso implica optar por lo mejor. Los paquetes con experiencias Premium, en alojamientos exclusivos y con servicios privados, son los que están ganando la partida.



Los hoteles de 4 y 5 estrellas abarcan el 56% de las ventas, todos ellos con experiencias de primera, además de media pensión, pensión completa o todo incluido. En esta categoría se incluye el fuerte incremento de las solicitudes de alojamientos Adults Only con planes todo incluido, en los que también se añaden otro tipo de experiencias como las wellness y gastronómicas.



El jacuzzi privado en la habitación es la actividad que más triunfa en estos momentos, representando casi la mitad de las reservas de los paquetes wellness, de acuerdo a Weekendesk. Otro de las demandas que más auge son los planes que integran, además del alojamiento, el viaje en ferry a las Islas Baleares. En las últimas semanas se han alcanzado ya el 30% de ventas respecto al total del año pasado.



Esta nueva tendencia refleja que los españoles ahora están dispuesto a invertir más dinero en sus vacaciones, lo que ha elevado el precio medio de las escapadas a 311 euros, un 12% más en comparación con el verano del 2019. Este año se ha visto un notable descenso en el precio de las escapadas en el norte de España con respecto a años anteriores, concretamente en Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias.



Turismo eco, la forma de viajar que llegó para quedarse



La preocupación por preservar el medioambiente se encuentra ya muy arraigada en el sector turísticos. Los viajes ecosostenibles han tenido un espectacular auge consolidándose con una nueva forma de vacacionar: en lo que va de año las reservas se han disparado un 237%, siendo España el país que más crece por encima de la media.



Este tipo de escapadas se orienta a ofrecer una experiencia más inmersiva y sensorial para lograr una mayor conexión con el entorno. Cada vez son más los hoteles que han adaptado todos sus espacios, operaciones y sus actividades de cara al público para ajustarse a las medidas de sostenibilidad y ser realmente respetuosos con el medioambiente. Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones favoritas para el turismo eco.



Vacaciones temáticas como principal opción



Irse de vacaciones ya no es sólo cambiar de destino. Es vivirlo y disfrutarlo en su máxima esencia. La opción más buscada son los paquetes con experiencias incluidas y especializados en algún segmento: desde los fines de semana de bienestar para recargar energías, pasando por los viajes para los más 'foddies' hasta las escapadas de aventuras o culturales. El viaje debe tener un objetivo concreto.



Para este verano los planes gastronómicos son los que triunfan acaparando el 58% de las ventas. Las comidas y cenas con platos tradicionales en función de cada región, así como las degustaciones figuran entre los más solicitados. A estos le siguen los paquetes con experiencias wellness con el 33% de las reservas: spa, balnearios, masajes, circuitos termales* También tienen mucho auge los packs que combinan ambas categorías para un viaje más completo.



Decisiones last minute* pero ya no tanto



Organizar un viaje en el último momento seguirá siendo una tendencia para este verano, pero los tiempos se irán ampliando progresivamente, a medida que los destinos vayan suavizando las restricciones e incremente la confianza del consumidor. De hecho, el 87% reserva actualmente con más de 31 días de antelación frente al 74% que compraba con la misma anticipación en 2019, según el análisis de Weekendesk.es.