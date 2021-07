José Ortega Cano da por zanjada la polémica entre Ana María Aldón y su hermana Conchi

16-06-2021 José Ortega Cano, a su salida del hospital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Una semana después de que Ana María Aldón asegurase entre lágrimas en 'Viva la vida' que no perdonaría el que su cuñada Conchi Ortega Cano hubiese puesto en duda la paternidad de su hijo José María, las aguas parecen haber vuelto a su cauce en la familia de José Ortega Cano.



Y es que, después de que el diestro asegurase que cuestionar que el pequeño es hijo suyo "no tiene ni pies ni cabeza" y de que Conchi pusiese tierra de por medio yéndose de vacaciones a Cartagena y declarando al programa 'Sálvame' que ella nunca dudó de la paternidad de su hermano y que José María es la viva imagen de su padre, Ortega Cano ha reaparecido visiblemente más tranquilo y dando por zanjada la polémica.



Disfrutando de un paseo por los alrededores de su casa con su hijo pequeño y con el novio de Gloria Camila, David - cada vez más unido a la familia - el diestro nos ha contado que se encuentra "bien" y que está "mejor" de la recuperación de su reciente intervención de corazón. Ana María Aldón, por su parte, compartía recientemente en sus redes sociales que por fin estaba vacunada del Covid y su marido desvela que no le ha dado reacción, que era uno de los miedos de la gaditana.



"Eso no tiene sentido", ha asegurado Ortega Cano cuando le hemos preguntado por el enfrentamiento de su mujer y su hermana por la paternidad de su hijo José María, confesando que está desando que se olvide el tema por el bien de todos: "Pues sí". "Voy a caminar un poquito" ha zanjado las preguntas el maestro, dejando claro que para él la polémica es un capítulo pasado del que no piensa volver a pronunciarse.