Jin Young Ko es la líder tras haber perdido puesto de la número uno del mundo

The Colony (Texas, EE.UU.), 1 jul (EFE).- La surcoreana Jin Young Ko se recuperó de la perdida la pasada semana del puesto de la número una del mundo con el liderato que consiguió este jueves en la primera ronda del torneo Volunteers of America Classic, de la LPGA Tour, al entregar tarjeta de 63 golpes (-8), uno de ventaja sobre su compatriotas In Gee Chun y Jeongeun Lee6, ambas con 64 (-7).

Ko, de 25 años, perdió el primer puesto del ranking cuando la estadounidense Nelly Korda ganó el domingo el Campeonato de la PGA Femenino de KPMG para su segunda victoria consecutiva.

"Está bien", dijo Ko acerca de caer al número 2. "Y todavía estoy viva. Así que no importa realmente".

Ko comenzó su ronda de la mañana con siete pares, hizo un putt de eagle de cerca de cinco metros en el par 5 del 17 y jugó los últimos nueve en 6 bajo 29 cuando la temperatura subió a mediados de los 90 Fahrenheit (32 Celsius).

La hispana Lizette Salas, que venía de un segundo lugar en la PGA Femenina, hizo birdie en los dos últimos hoyos para un 70 (-1), que le da opciones de estar en la competición del fin de semana.

En cuanto a la participación española, Fátima Fernández fue la mejor de las cuatro que entraron en el cuadro principal con un registro de 71 (par), que la dejó colocada en el puesto 71, compartido con otras 16 jugadoras.

Nuria Iturrioz y Carlota Ciganda entregaron ambas tarjeta firmada de 72 (+1) que las dejó en el puesto 88 con otras 11 jugadoras, entre ellas la mexicana Alejandra Llaneza.

Mientras que Luna Sobrón no tuvo su mejor inspiración y acabó con registro de 74 (+3) para bajar al puesto 112, que compartió con otras siete jugadoras, entre ellas las ecuatoriana Daniela Darquea.

De nuevo, la mexicana Gaby López fue la mejor de las jugadoras latinoamericanas al conseguir un registro de 69 (-2) que le permite tener todas las opciones de estar en la competición del fin de semana después que ahora comparte el puesto 33 con otras 16 jugadoras.

Su compatriota Maria Fassi y la puertorriqueña María Fernanda Torres entregaron tarjetas firmadas de 73 (+2) y se unieron a otras 10 jugadoras para compartir el puesto número 100.